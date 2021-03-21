Министерство здравоохранения сообщило, когда начнет введение COVID-паспортов.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Ярослав Кучер на своей странице в Facebook.
«Внимательно следим за новостями из Евросоюза. На днях Еврокомиссия представила проект „цифровых зеленых сертификатов“ (Digital Green Certificate). Сертификаты должны стать стандартизированным документом, содержащим доказательства вакцинации от коронавируса, или отрицательного теста (ПЦР или быстрого антиген-теста), или же доказательство, что человек переболел COVID-19», — говорится в сообщении.
На данный момент функционал #eHealth в Украине потенциально позволяет выдавать необходимые документы, но пока по принятому в Украине стандарту.
«Министерство здравоохранения Украины сделало шаг на опережение, поэтому смотрим каково будет финальное решение, и сразу начнем введение в Украине», — отметил он.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В крупной американской компании спрогнозировали рост курса Bitcoin до $5 млн4 ч. назад - 876 8
Заробитчане и наемные работники: кого коснется налоговая амнистияВчера, 18:04 - 2573 8
Расходы украинцев на водоснабжение в два раза ниже, чем в Европе — НКРЭКУВчера, 14:00 - 1359 7
Поставщики газа опубликовали цены для населения на апрель7 ч. назад - 1956 6
Пенсионный фонд из-за льгот предпринимателям потерял 4 млрд грн — Лазебна5 ч. назад - 355 2
Заробитчане и наемные работники: кого коснется налоговая амнистияВчера, 18:04 - 2573 8
«Поездки станут роскошью»: стоимость отдыха за границей возрастет — экспертыВчера, 21:02 - 2213
Поставщики газа опубликовали цены для населения на апрель7 ч. назад - 1956 6
Пенсия по потере кормильца: как назначается и сколько можно получитьВчера, 17:02 - 1057
С 1 апреля отменят ограничение скорости до 50 км/ч на 7 улицах столицы6 ч. назад - 902
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)2 ч. назад - 93
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 914 4
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 662
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 1899 1
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 737 1