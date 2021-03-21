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Министерство здравоохранения сообщило, когда начнет введение COVID-паспортов

Министерство здравоохранения сообщило, когда начнет введение COVID-паспортов

Министерство здравоохранения сообщило, когда начнет введение COVID-паспортов.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Ярослав Кучер на своей странице в Facebook.

«Внимательно следим за новостями из Евросоюза. На днях Еврокомиссия представила проект „цифровых зеленых сертификатов“ (Digital Green Certificate). Сертификаты должны стать стандартизированным документом, содержащим доказательства вакцинации от коронавируса, или отрицательного теста (ПЦР или быстрого антиген-теста), или же доказательство, что человек переболел COVID-19», — говорится в сообщении.

На данный момент функционал #eHealth в Украине потенциально позволяет выдавать необходимые документы, но пока по принятому в Украине стандарту.

«Министерство здравоохранения Украины сделало шаг на опережение, поэтому смотрим каково будет финальное решение, и сразу начнем введение в Украине», — отметил он.

Справка Finance.ua:

  • Ранее еврокомиссар Тьерри Бретон, отвечающий за вакцинацию, заявил, что единственный для граждан всех 27 стран Европейского союза сертификат здоровья будет доступен с 15 июня.
  • Документ будет содержать информацию о вакцинации от COVID-19. Он не будет обязателен, но авиакомпании могут его требовать.
  • Документ с QR-кодом будет содержать фамилию владельца, дату рождения, номер паспорта, а также сведения о том, прошел ли он вакцинацию и каким препаратом, а также болел он или нет.
  • Также было отмечено, что европейские граждане, которые захотят его получить, должны будут сделать запрос его в своей стране. Сертификат можно будет скачать на смартфон или распечатать в бумажном виде.

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По материалам Finance.UA
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