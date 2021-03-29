Жители какой страны чувствуют себя наиболее счастливыми (инфографика)

На прошлой неделе был опубликован доклад World Happiness Report, цель которого — выяснить, жители какой страны чувствуют себя наиболее счастливыми. Доклад был составлен под эгидой ООН.
Об этом пишет Голос Америки.
Авторы доклада рассчитывали индекс счастья как разницу между теми, кто считает себя счастливыми, и теми, кто считает себя несчастливыми.
2020 год оказался непохожим на предыдущие исследования: влияние пандемии на то, что люди стали чувствовать себя менее счастливыми, очевидно.
Страной с самыми счастливыми жителями признана Финляндия, которая уже в четвертый раз возглавляет этот рейтинг.
В десятку вошли и другие страны Северной, а также Центральной и Западной Европы: Дания, Швейцария, Исландия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Люксембург и Австрия.
В десятку также вошла и неевропейская страна — на девятом месте оказалась Новая Зеландия.
Всего 17 государств получили индекс выше 7 баллов; из них единственной страной, которая входит в перечень развивающихся экономик, названа Коста-Рика. Соединенные Штаты заняли 19 строчку, расположившись между Чехией и Бельгией.
Среди государств постсоветского пространства
Самой несчастливой страной признан Афганистан. Его соседями по списку оказались африканские государства Зимбабве, Руанда, Ботсвана, Лесото и Малави.
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