Как подать уточняющую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах (инструкция)

В случае необходимости исправления выявленных ошибок, содержащихся в ранее поданной налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах, в будущих налоговых периодах налогоплательщик может направить в контролирующий орган уточняющую налоговую декларацию.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Что для этого необходимо:

для подачи уточняющей налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах налогоплательщик может воспользоваться Электронным кабинетом

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после прохождения электронной идентификации в Электронном кабинете плательщик налога имеет возможность сформировать, подписать и отправить в контролирующий орган уточняющую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах, используя режим «Введение отчетности» приватной части Электронного кабинета.

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