Как подать уточняющую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах (инструкция)

В случае необходимости исправления выявленных ошибок, содержащихся в ранее поданной налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах, в будущих налоговых периодах налогоплательщик может направить в контролирующий орган уточняющую налоговую декларацию.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.
Что для этого необходимо:
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