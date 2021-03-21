"Красную" зону расширили до 11 регионов

Министерство здравоохранения расширило «красную» зону карантина до 11 регионов. С 29 марта в этой зоне оказалась Черниговская область.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Всего в «красной» зоне карантина находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

«Оранжевыми» зонами остаются Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.

Единственным регионом «желтой» зоны остается Херсонская область.

При этом лишь в четырех областях не превышен уровень госпитализаций: Донецкая, Кировоградская, Луганская и Херсонская. В Киеве этот показатель составляет 106,7 при норме 60 на 100 тысяч населения.