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При выходе на пенсию ФЛПы смогут рассчитывать только на минимальные выплаты, — Лазебная

При выходе на пенсию ФЛПы смогут рассчитывать только на минимальные выплаты, — Лазебная

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что при выходе на пенсию ФОПы смогут рассчитывать лишь на минимальные выплаты. При условии, что есть стаж.

«Большинство ФЛП уплачивают взносы с минимальной зарплаты. Поэтому могут рассчитывать только на минимальную пенсию. Опять же, если есть стаж. С одной стороны, никто не хочет идти на низкие пенсии, с другой — ФЛПы платят минимум, таким образом просто „покупая“ себе стаж», — подчеркнула министр.

Лазебная заявила, что для физлиц-предпринимателей следует сделать накопительную систему обязательной. Однако сегодня в депутатском законопроекте, с которым работает Минсоцполитики, речь идет о том, что ФЛПы будут участвовать в обязательном накопительном уровне добровольно.

«Возможно, нужно было посмотреть на опыт других стран, когда для таких категорий солидарной системы нет, но есть обязательная накопительная. Потому что мы понимаем, что для ФЛПов может быть слишком большой двойная нагрузка. С этими людьми нужен диалог», — отметила министр.

Напомним, Лазебная также объяснила, почему пенсии в Украине через 30 лет могут снизиться почти вдвое. Это произойдет, если не внедрять накопительную пенсионную систему.

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По материалам РБК-Украина
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