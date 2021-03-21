Более 60% украинского ячменя экспортируется в Китай — Госпотребслужба

Украина и Китай заинтересованы в либерализации условий экспорта ячменя для украинских компаний, так как более 60% этой зерновой культуры ориентировано именно на экспорт в КНР.

Об этом говорили в ходе встречи глава Госпотребслужбы Владислава Магалецкая и Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Украине Фань Сяньжун, сообщает пресс-служба ведомства.

Как подчеркнула Магалецкая, на сегодняшний день Китай является незаменимым торговым партнером Украины.

«Только за прошлый год экспорт украинских товаров в Поднебесную вырос почти в два раза, а в 2019 году увеличение составило 63%. В целом, на поставки товаров в Китай приходится 14,5% от всего экспорта Украины. Львиная доля из них — продукция агропромышленного комплекса», — отметила глава ведомства.

В области ветеринарии стороны договорились расширять перечень аккредитованных украинских предприятий на разрешенные виды продукции.