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Какие продукты больше всего подорожали за неделю (инфографика)

Какие продукты больше всего подорожали за неделю (инфографика)

В течение недели 18-25 марта часть продуктов в Украине подорожали, некоторые – подешевели.

Данными мониторинга Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины поделился заместитель министра Тарас Высоцкий в FACEBOOK.

Наибольших изменений в ценниках за последнюю неделю претерпело подсолнечное масло – оно ​​подорожала на 0,9 грн за бутылку.

Самые большие изменения в ценах:

  • овсяная крупа подорожала на 0,4 грн за килограмм;
  • сахар повысился в цене на 0,7 грн;
  • цены на картофель упали на 0,2 грн за килограмм;
  • морковь подешевела на 0,1 грн;
  • лук можно приобрести дешевле, чем на прошлой неделе – на 0,2 грн.


Инфографика: Минекономразвития

Напомним, по данным Госстата, с начала года больше всего рост цен зафиксировали по таким продуктам:

  • цены на крупу гречневую выросли на 2,1% до 28,4 грн за кг;
  • яблоки подорожали на 1,7% до 16,6 грн за кг;
  • сало подорожало на 1,5% до 77,0 грн за кг;
  • цены на морковь снизились на 3,9% до 6,2 грн за кг.

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По материалам Finance.UA
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