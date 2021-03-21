Какие продукты больше всего подорожали за неделю (инфографика)

В течение недели 18-25 марта часть продуктов в Украине подорожали, некоторые – подешевели.
Данными мониторинга Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины поделился заместитель министра Тарас Высоцкий в FACEBOOK.
Наибольших изменений в ценниках за последнюю неделю претерпело подсолнечное масло – оно подорожала на 0,9 грн за бутылку.
Самые большие изменения в ценах:
Инфографика: Минекономразвития
Напомним, по данным Госстата, с начала года больше всего рост цен зафиксировали по таким продуктам:
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