В крупной американской компании спрогнозировали рост курса Bitcoin до $5 млн

Майкл Сейлор, глава компании MicroStrategy, которая является владельцем Bitcoin на $4,8 млрд, заявил, что капитализация криптовалюты в будущем может достичь $100 триллионов, а курс может достичь $5 млн.

По словам Сейлора, Bitcoin дает инвесторам “вопиющий сигнал” на покупку, потому что он решает “очевидную проблему” ненадежности денег, будучи “спроектированной термодинамически надежной” валютой. Об этом сообщает FamilyOffice.

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Также гендиректор компании предположил, что криптовалюта обгонит по доходности акции FAANG – технологических гигантов Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google. Сейлор предполагает, что они не вырастут в цене в десять раз с текущих оценок, однако ценные бумаги могут со временем подорожать в три раза.

По словам Сейлора, потенциал первой криптовалюты стал очевидным, когда власти начали применять политику количественного смягчения и другие экономические стимулы. Этим они увеличили эмиссию фиатных валют.