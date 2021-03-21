В крупной американской компании спрогнозировали рост курса Bitcoin до $5 млн

Майкл Сейлор, глава компании MicroStrategy, которая является владельцем Bitcoin на $4,8 млрд, заявил, что капитализация криптовалюты в будущем может достичь $100 триллионов, а курс может достичь $5 млн.
По словам Сейлора, Bitcoin дает инвесторам “вопиющий сигнал” на покупку, потому что он решает “очевидную проблему” ненадежности денег, будучи “спроектированной термодинамически надежной” валютой. Об этом сообщает FamilyOffice.
Читайте также: Bitcoin может взлететь до $300 000 и упасть на 80-90% – прогнозы
Также гендиректор компании предположил, что криптовалюта обгонит по доходности акции FAANG – технологических гигантов Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google. Сейлор предполагает, что они не вырастут в цене в десять раз с текущих оценок, однако ценные бумаги могут со временем подорожать в три раза.
По словам Сейлора, потенциал первой криптовалюты стал очевидным, когда власти начали применять политику количественного смягчения и другие экономические стимулы. Этим они увеличили эмиссию фиатных валют.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Заробитчане и наемные работники: кого коснется налоговая амнистияВчера, 18:04 - 2235 8
Расходы украинцев на водоснабжение в два раза ниже, чем в Европе — НКРЭКУВчера, 14:00 - 1211 7
В крупной американской компании спрогнозировали рост курса Bitcoin до $5 млнОколо часа назад - 347 4
Сколько жилья приходится на одного украинца (рейтинг по областям)Вчера, 10:03 - 7376 3
Пенсионный фонд из-за льгот предпринимателям потерял 4 млрд грн — Лазебна2 ч. назад - 185 2
«Нафтогаз» обнародовал тариф на газ для населенияВчера, 16:00 - 84126
Заробитчане и наемные работники: кого коснется налоговая амнистияВчера, 18:04 - 2235 8
«Поездки станут роскошью»: стоимость отдыха за границей возрастет — экспертыВчера, 21:02 - 2043
Шум после 22:00: куда жаловаться (инфографика)Вчера, 13:00 - 1651 1
Как получить паспорт-книжку вместо ID-картыВчера, 15:09 - 1534
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 871 4
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 638
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 1857 1
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 725 1
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 2234 2