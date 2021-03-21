Нефть продолжает дорожать из-за аварии в Суэцком канале

Блокировка Суэцкого канала контейнеровозом, севшим на мель, может затянуться на недели, между тем цена барреля нефти выросла за последние сутки по меньшей мере 4,5%.
Об этом свидетельствуют данные портала Markets Insider.
Так, цена нефти Brent за день торгов 26 марта выросла на $2,8 до $64,63 за баррель (+4,53%). Фьючерсы на нефть WTI выросли на $2,77 – до $61,13 за баррель (+4,8%).
Такой рост происходит на фоне предположений экспертов, что для разблокировки канала могут потребоваться недели.
Сегодня стало известно, что контейнеровоз Ever Given, который заблокировал движение по Суэцкому каналу, удалось частично снять с мели. Об этом сообщает транспортная компания Inchcape. По данным Bloomberg, из-под него извлекли 27 тысяч кубометров песка.
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