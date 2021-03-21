Intel и Samsung возглавляют мировое производство полупроводников

Недавно назначенный генеральный директор Intel, Пэт Гелсинджер (Pat Gelsinger) изложил свое видение будущего компании. В рамках стратегии «IDM 2.0» он объявил об инвестициях в размере 20 миллиардов долларов в два новых завода в штате Аризона, США. На этих заводах компания планирует производство полупроводников для третьих сторон. По словам Гелсинджера, к 2025 году рынок литейного производства может составить 100 миллиардов долларов, поскольку мировой спрос на полупроводники продолжает расти.
В настоящее время мировое производство полупроводников разделено между США и Азией и продолжает оставаться источником напряженности во внешней политике.
Intel занимает крупнейшую долю на рынке полупроводников, обеспечивая 15.6% мирового дохода. Согласно данным Gartner, Samsung является крупнейшим конкурентом Intel в области, занимая около 12.5% рынка. Еще одна компания из Южной Кореи, SK Hynix, занимает третье место с несколько меньшей долей – 5.6%.
Если бы запланированное слияние калифорнийских компаний Qualcomm и Broadcom состоялось в 2018 году, совместное предприятие стало бы сильным конкурентом Samsung и Intel с долей примерно 7-8%. Тогда президент США Дональд Трамп наложил вето на сделку, сославшись на угрозу национальной безопасности. В то время штаб-квартира Broadcom все еще находилась в Сингапуре, но теперь компания находится в Сан-Хосе, штат Калифорния, США.
С приходом новой администрации в Белом доме США ожидаются новые потрясения, связанные с полупроводниками. Разногласия между Китаем и США уже обострились после разговоров о ситуации с правами человека в Синьцзяне (автономный район в Китае) и Гонконге во время встречи в Анкоридже (штат Аляска, США). Однако, редакционная коллегия Wall Street Journal отмечает, что Тайвань может оказаться наиболее спорным вопросом между двумя странами из-за своей промышленности полупроводников, которая представляет решающий экономический интерес для США. Крупнейшим производителем острова является компания MediaTek, восьмой по величине производитель полупроводников в мире.
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