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Новые заявки на маршруты: куда хотят летать МАУ, SkyUp и Bees Airline

Новые заявки на маршруты: куда хотят летать МАУ, SkyUp и Bees Airline

МАУ, SkyUp и Bees Airlines запросили у Госавиаслужбы Украины права на шесть регулярных и чартерных маршрутов.

Об этом пишет avianews.com.

МАУ попросила предоставить ей возможность регулярно летать из Киева в Газипашу в Турции четыре раза в неделю и расширить право на линию Киев-Бодрум с трех до семи рейсов в неделю.

Bees Airline хочет получить разрешение на один регулярный рейс в неделю из Запорожья в столицу Албании Тирану.

SkyUp запросил права на регулярные полеты из Киева в Бодрум, Хельсинки (по четыре раза в неделю) и из Львова в Баку (два раза в неделю).

Также авиакомпания попросила расширить ее право на линии Киев-Лондон с трех до семи рейсов в неделю и разрешить выполнять по два чартерных рейса в неделю на маршруте Киев-Ташкент.

Все заявки авиакомпаний комиссия Госавиаслужбы рассмотрит 30 марта. На этом же заседании регулятор решит, стоит ли аннулировать права МАУ на линию Львов-Баку и права авиакомпании «Буковина» на маршруты Львов-Монастир и Киев-Амман.

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По материалам Finance.UA
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