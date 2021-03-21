В Швеции построят самый быстрый в мире электрический паром (фото)

Шведская компания Candela показала прототип электрического парома P-30, который станет самым быстрым в мире.

Об этом сообщает New Atlas.

Само 12-метровое транспортное средство может перевозить до 30 пассажиров. В середине установлены два электродвигателя мощностью по 60 кВт.

Максимальная скорость парома не превышает 56 км в час, при этом его обычная скорость составляет от 37 км до 46 км в час.

Благодаря литиевой батарее в 180 кВт паром сможет на воде проехать более 111 км без подзарядки.



Фото: New Atlas

Отмечается, что первые тесты в море запланированы в 2022 году, а начало коммерческих перевозок уже ожидается в 2023 году.

«Наша цель – доказать, что наши электрические паромы на подводных крыльях намного дешевле, удобнее и намного универсальнее, чем обычные судна. Это не просто альтернатива другим судам, но и совершенно новая система общественного транспорта», – заявили в компании.



Фото: New Atlas