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Как получить пособие по безработице в условиях карантина

Как получить пособие по безработице в условиях карантина

В условиях пандемии коронавируса и введения очередного жесткого локдауна десятки, а то и сотни тысяч украинцев теряют часть своего дохода либо вовсе становятся безработными.

Об этом рассказывает эксперт в области трудового права, кандидат юридических наук, доцент Светлана Кожушко.

Человек, который ищет работу, подает заявление о предоставлении статуса безработного и предъявляет документы.

Перечень документов:

  • паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины;
  • справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов;
  • документы об образовании, опыте работы, занятости или пребывании в трудовых отношениях;
  • трудовая книжка (гражданско-правовой договор или документ, подтверждающий прекращение последнего вида занятости);
  • военно-учетный документ для гражданина, освободившегося из срочной военной службы.

Справка о размере заработной платы с 4 июля 2015 года уже не является обязательной для назначения пособия, поскольку все необходимые сведения о застрахованных лицах содержатся в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования. В других случаях могут запросить и дополнительные документы.

Минимальный размер пособия:

  • на период карантина и в течение 30 календарных дней после его окончания минимальный размер пособия — 1000 грн.

По состоянию на 2021 год, максимальный размер пособия по безработице будет составлять:

  • с 1 января — 9080 гривен,
  • с 1 июля — 9396 гривен;
  • с 1 декабря — 9924 гривны.

По словам эксперта, пособие по безработице выплачивается в зависимости от продолжительности безработицы в процентах к определенному размеру:

  • первые 90 календарных дней — 100%;
  • в течение следующих 90 календарных дней — 80%;
  • в дальнейшем — 70%.

Общая продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 360 календарных дней на протяжении двух лет, а для перемещенных лиц — 180 календарных дней.

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По материалам Факты и комментарии
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