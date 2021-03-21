Как получить пособие по безработице в условиях карантина

В условиях пандемии коронавируса и введения очередного жесткого локдауна десятки, а то и сотни тысяч украинцев теряют часть своего дохода либо вовсе становятся безработными.

Об этом рассказывает эксперт в области трудового права, кандидат юридических наук, доцент Светлана Кожушко.

Человек, который ищет работу, подает заявление о предоставлении статуса безработного и предъявляет документы.

Перечень документов:

паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины;

справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов;

документы об образовании, опыте работы, занятости или пребывании в трудовых отношениях;

трудовая книжка (гражданско-правовой договор или документ, подтверждающий прекращение последнего вида занятости);

военно-учетный документ для гражданина, освободившегося из срочной военной службы.

Справка о размере заработной платы с 4 июля 2015 года уже не является обязательной для назначения пособия, поскольку все необходимые сведения о застрахованных лицах содержатся в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования. В других случаях могут запросить и дополнительные документы.

Минимальный размер пособия:

на период карантина и в течение 30 календарных дней после его окончания минимальный размер пособия — 1000 грн.

По состоянию на 2021 год, максимальный размер пособия по безработице будет составлять:

с 1 января — 9080 гривен,

с 1 июля — 9396 гривен;

с 1 декабря — 9924 гривны.

По словам эксперта, пособие по безработице выплачивается в зависимости от продолжительности безработицы в процентах к определенному размеру:

первые 90 календарных дней — 100%;

в течение следующих 90 календарных дней — 80%;

в дальнейшем — 70%.

Общая продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 360 календарных дней на протяжении двух лет, а для перемещенных лиц — 180 календарных дней.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.