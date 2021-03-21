Как получить пособие по безработице в условиях карантина

В условиях пандемии коронавируса и введения очередного жесткого локдауна десятки, а то и сотни тысяч украинцев теряют часть своего дохода либо вовсе становятся безработными.
Об этом рассказывает эксперт в области трудового права, кандидат юридических наук, доцент Светлана Кожушко.
Человек, который ищет работу, подает заявление о предоставлении статуса безработного и предъявляет документы.
Перечень документов:
Справка о размере заработной платы с 4 июля 2015 года уже не является обязательной для назначения пособия, поскольку все необходимые сведения о застрахованных лицах содержатся в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования. В других случаях могут запросить и дополнительные документы.
Минимальный размер пособия:
По состоянию на 2021 год, максимальный размер пособия по безработице будет составлять:
По словам эксперта, пособие по безработице выплачивается в зависимости от продолжительности безработицы в процентах к определенному размеру:
Общая продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 360 календарных дней на протяжении двух лет, а для перемещенных лиц — 180 календарных дней.
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