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Сколько украинцев поддерживают общенациональный локдаун

Сколько украинцев поддерживают общенациональный локдаун

61% украинцев поддерживают введение жесткого карантина в случае роста уровня заболеваемости коронавирусом (в начале марта — 56%). 37% – против. Поддержка жесткого карантина выросла с начала марта, когда она составляла 56%.

Об этом сказано в опросе Социологической группы «Рейтинг».

68% – за введение жесткого карантина только в регионах, где ситуация с заболеваемостью угрожающая, 26% – за локдаун на всей территории Украины.

Напомним, Киев с 23 марта попал в «красную» зону карантина. При этом жесткий карантин в столице начал действовать с субботы, 20 марта.

Что запрещено с 20 марта в Киеве:

  • обслуживание посетителей в кафе, ресторанах и других заведениях общественного питания;
  • массовые мероприятия — культурные, социальные, рекламные, развлекательные и др.;
  • присутствие зрителей на спортивных соревнованиях;
  • работа ТРЦ, детских развлекательных центров и других заведений сферы развлечений (дискотеки, ночные клубы);
  • посещение учебных заведений (кроме детских садов и школьников 1−4 классов);
  • прием посетителей в заведениях культуры (музеи, кино, театры, концертные залы);
  • работа непродовольственных рынков, в т. ч. ярмарок, павильонов;
  • посещение бассейнов, за исключением тренировок профессиональных спортсменов;
  • проведение групповых занятий в фитнес-клубах, спортзалах;
  • посещение посторонними учреждений соцзащиты, в которых находятся пожилые люди.
По материалам Finance.UA
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