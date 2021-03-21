Сколько украинцев поддерживают общенациональный локдаун

61% украинцев поддерживают введение жесткого карантина в случае роста уровня заболеваемости коронавирусом (в начале марта — 56%). 37% – против. Поддержка жесткого карантина выросла с начала марта, когда она составляла 56%.

Об этом сказано в опросе Социологической группы «Рейтинг».

68% – за введение жесткого карантина только в регионах, где ситуация с заболеваемостью угрожающая, 26% – за локдаун на всей территории Украины.

Напомним, Киев с 23 марта попал в «красную» зону карантина. При этом жесткий карантин в столице начал действовать с субботы, 20 марта.

Что запрещено с 20 марта в Киеве: