Межбанк: курсовая интрига нарастает

Пятница пройдет сложно на валютном рынке и с элементами интриги по курсу. Точнее, с курсообразованием в целом и трендом по курсу на ближайшее время. Практически три дня подряд курс доллара на межбанке растет и вчера достиг отметки в 28 гривен. Как и ранее, особых причин для этого нет. Во многом срабатывает психологический фактор, но к нему добавляется отложенный спрос на валюту со стороны тех игроков, кто до этого выжидал минимальных значений курса. Сейчас котировки растут и эти клиенты начали активно закрывать свои операции на опасениях их дальнейшего роста. А предстоящие поступления гривны экспортерам в виде возмещений НДС — также укрепляют веру части клиентов в дальнейший рост котировок.

Но если смотреть объективно, экономика страны не растет, карантинные ограничения сворачивают объемы многих бизнесов, что сокращает потребности в валюте у реального сектора. Более того, начинающаяся посевная кампания у аграриев стимулирует продажу ими их валютных ресурсов. Это должно быть достаточно большой подстраховкой для нацвалюты. Тем не менее, курс растет. НБУ пока в процесс не вмешивается, но если так пойдет и далее — без регулятора не обойдется. Именно вопрос, когда Нацбанк решит вмешаться и при каком курсе, основная интрига для участников рынка на сегодня.

Кроме этого, гривневые ресурсы компаний не безграничны. Даже с учетом потенциальных поступлений возмещений НДС и погашений процентов по пяти гривневым выпускам ОВГЗ 31 марта компании испытывают определенный дефицит гривны. Тратя средства на текущую хозяйственную деятельность, у них не остается много ресурсов на покупку валюты. И это ограничивает потенциальный объем покупаемой валюты на межбанке до конца марта.

По нашим прогнозам, сегодня спекулянты и крупные продавцы продолжат попытки сыграть «на повышение», но их аппетиты будут ограничены реальными возможностями покупателей. Если покупатели дружно не станут «вестись» на дальнейший рост курса, не факт, что он продолжится. Так как даже вчера при тестировании курса в 28 гривен и выше, тем не менее, ажиотажа не было. И это позитивный сигнал для тех, кто надеется на прекращение роста валютных котировок. Поэтому перспективы по гривне в части роста курса не такие уж и негативные.

По нашим расчетам, объем операций на межбанке в пятницу будет в пределах $ 125−155 млн при совершении до 380−470 сделок.

Котировки межбанка, по прогнозам Finance.ua 26 марта будут в пределах:

доллар — коридор 27,85−28,05 грн,

евро — коридор 32,75−33,10 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 27,75−28,15 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 20 коп, а в кассах банков – до 25 коп.

Евро: в банках коридор 32,70−33,30 грн при спреде до 25−30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора 32,75−33,10 грн при спреде до 25 коп.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,98 / 28,00

евро — 33,01 / 33,03

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