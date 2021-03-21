Межбанк: курсовая интрига нарастает

Пятница пройдет сложно на валютном рынке и с элементами интриги по курсу. Точнее, с курсообразованием в целом и трендом по курсу на ближайшее время. Практически три дня подряд курс доллара на межбанке растет и вчера достиг отметки в 28 гривен. Как и ранее, особых причин для этого нет. Во многом срабатывает психологический фактор, но к нему добавляется отложенный спрос на валюту со стороны тех игроков, кто до этого выжидал минимальных значений курса. Сейчас котировки растут и эти клиенты начали активно закрывать свои операции на опасениях их дальнейшего роста. А предстоящие поступления гривны экспортерам в виде возмещений НДС — также укрепляют веру части клиентов в дальнейший рост котировок.
Но если смотреть объективно, экономика страны не растет, карантинные ограничения сворачивают объемы многих бизнесов, что сокращает потребности в валюте у реального сектора. Более того, начинающаяся посевная кампания у аграриев стимулирует продажу ими их валютных ресурсов. Это должно быть достаточно большой подстраховкой для нацвалюты. Тем не менее, курс растет. НБУ пока в процесс не вмешивается, но если так пойдет и далее — без регулятора не обойдется. Именно вопрос, когда Нацбанк решит вмешаться и при каком курсе, основная интрига для участников рынка на сегодня.
Кроме этого, гривневые ресурсы компаний не безграничны. Даже с учетом потенциальных поступлений возмещений НДС и погашений процентов по пяти гривневым выпускам ОВГЗ 31 марта компании испытывают определенный дефицит гривны. Тратя средства на текущую хозяйственную деятельность, у них не остается много ресурсов на покупку валюты. И это ограничивает потенциальный объем покупаемой валюты на межбанке до конца марта.
По нашим прогнозам, сегодня спекулянты и крупные продавцы продолжат попытки сыграть «на повышение», но их аппетиты будут ограничены реальными возможностями покупателей. Если покупатели дружно не станут «вестись» на дальнейший рост курса, не факт, что он продолжится. Так как даже вчера при тестировании курса в 28 гривен и выше, тем не менее, ажиотажа не было. И это позитивный сигнал для тех, кто надеется на прекращение роста валютных котировок. Поэтому перспективы по гривне в части роста курса не такие уж и негативные.
По нашим расчетам, объем операций на межбанке в пятницу будет в пределах $ 125−155 млн при совершении до 380−470 сделок.
Котировки межбанка, по прогнозам Finance.ua 26 марта будут в пределах:
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,98 / 28,00
евро — 33,01 / 33,03
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Китай отреагировал на национализацию «Мотор Сичи»Вчера, 14:30 - 3930 11
Представители IT-индустрии выступают против принятия закона о "Дія.City"Вчера, 16:47 - 2025 8
Бизнес предлагает снизить комиссию эквайринга до 1,4%Вчера, 10:47 - 1015 8
Украина сможет получать газ из стран ЕС6 ч. назад - 307 3
Как сэкономить на аренде жильяВчера, 21:01 - 615 3
Кто будет платить за электроэнергию меньшеВчера, 19:00 - 40008 2
Китай отреагировал на национализацию «Мотор Сичи»Вчера, 14:30 - 3930 11
Представители IT-индустрии выступают против принятия закона о "Дія.City"Вчера, 16:47 - 2025 8
До конца марта курс доллара ожидают резкие скачки - прогноз экспертовВчера, 16:02 - 1879
Кому из владельцев земельных паев надо задекларировать доходыВчера, 17:42 - 1086 2
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозолиПозавчера, 12:10 - 335
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 491
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 1468 1
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 624 1
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 2017 2