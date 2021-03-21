Евросоюз стремится до лета вакцинировать 70% взрослого населения

Евросоюз планирует ускорить вакцинацию против коронавируса, чтобы к лету прививками от инфекции были защищены не менее 70% взрослого населения.
Об этом по итогам виртуального заседания Европейского совета сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы находимся в начале третьей волны (пандемии. – Ред.) в Европе, и во многих странах инфекция снова поднимается, в основном в результате распространения варианта вируса В117… К счастью, темпы роста смертности ниже темпов распространения болезни, и это первый эффект от того, что мы провели вакцинацию большинства людей старше 80 лет», – рассказала фон дер Ляйен.
Она подчеркнула, что решающим фактором в борьбе с пандемией COVID-19 является вакцинация, процесс которой наконец стал более стабильным. В ЕС уже доставлены 88 миллионов доз вакцин, и еще 62 миллиона – заказаны. Полностью прошли вакцинацию, то есть получили две прививки, 18,2 млн человек или 4,1% взрослого населения Евросоюза.
«Процесс вакцинации мог бы происходить гораздо быстрее, если бы все фармацевтические компании выполняли свои контракты», – констатировала президент Еврокомиссии.
При этом она выразила уверенность, что во втором квартале вакцинация в Европе будет происходить стабильно. В этот период начнет поступать препарат производства Jonson & Jonson, который предусматривает только одну прививку. Таким образом ЕС стремится к поставленной цели – обеспечить к лету полную вакцинацию около 70% взрослого населения.
«Я также представила лидерам ЕС изменения в механизме прозрачности экспорта вакцин от COVID-19. Вчера мы добавили к этому механизму критерии взаимности и пропорциональности. Мы должны убедиться, что Европа получает справедливую долю вакцин, и объяснить нашим гражданам – если компании экспортируют вакцину по всему миру, они полностью выполняют свои обязательства и не подрывают безопасность поставок в ЕС», – подчеркнула фон дер Ляйен.
Она напомнила, что Европейский Союз продолжает быть крупнейшим поставщиком вакцин против коронавируса по всему миру. С момента запуска механизма прозрачности и верификации экспорта вакцин Еврокомиссия утвердила более 380 заявок от 33 стран, и только один такой запрос был отклонен. С 1 декабря с территории ЕС экспортировано 77 миллионов доз вакцины, при этом Евросоюз продолжает вносить свой вклад в международный фонд COVAX и защиту гуманитарных и медицинских работников по всему миру.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Китай отреагировал на национализацию «Мотор Сичи»Вчера, 14:30 - 4150 12
Представители IT-индустрии выступают против принятия закона о "Дія.City"Вчера, 16:47 - 2194 9
Украина сможет получать газ из стран ЕС7 ч. назад - 408 4
Кто будет платить за электроэнергию меньшеВчера, 19:00 - 52118 3
Как сэкономить на аренде жильяВчера, 21:01 - 722 3
Кто будет платить за электроэнергию меньшеВчера, 19:00 - 52118 3
Китай отреагировал на национализацию «Мотор Сичи»Вчера, 14:30 - 4150 12
Представители IT-индустрии выступают против принятия закона о "Дія.City"Вчера, 16:47 - 2194 9
До конца марта курс доллара ожидают резкие скачки - прогноз экспертовВчера, 16:02 - 1913
Кому из владельцев земельных паев надо задекларировать доходыВчера, 17:42 - 1154 2
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозолиПозавчера, 12:10 - 359
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 504
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 1486 1
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 628 1
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 2029 2