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Евросоюз стремится до лета вакцинировать 70% взрослого населения

Евросоюз стремится до лета вакцинировать 70% взрослого населения

Евросоюз планирует ускорить вакцинацию против коронавируса, чтобы к лету прививками от инфекции были защищены не менее 70% взрослого населения.

Об этом по итогам виртуального заседания Европейского совета сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы находимся в начале третьей волны (пандемии. – Ред.) в Европе, и во многих странах инфекция снова поднимается, в основном в результате распространения варианта вируса В117… К счастью, темпы роста смертности ниже темпов распространения болезни, и это первый эффект от того, что мы провели вакцинацию большинства людей старше 80 лет», – рассказала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что решающим фактором в борьбе с пандемией COVID-19 является вакцинация, процесс которой наконец стал более стабильным. В ЕС уже доставлены 88 миллионов доз вакцин, и еще 62 миллиона – заказаны. Полностью прошли вакцинацию, то есть получили две прививки, 18,2 млн человек или 4,1% взрослого населения Евросоюза.

«Процесс вакцинации мог бы происходить гораздо быстрее, если бы все фармацевтические компании выполняли свои контракты», – констатировала президент Еврокомиссии.

При этом она выразила уверенность, что во втором квартале вакцинация в Европе будет происходить стабильно. В этот период начнет поступать препарат производства Jonson & Jonson, который предусматривает только одну прививку. Таким образом ЕС стремится к поставленной цели – обеспечить к лету полную вакцинацию около 70% взрослого населения.

«Я также представила лидерам ЕС изменения в механизме прозрачности экспорта вакцин от COVID-19. Вчера мы добавили к этому механизму критерии взаимности и пропорциональности. Мы должны убедиться, что Европа получает справедливую долю вакцин, и объяснить нашим гражданам – если компании экспортируют вакцину по всему миру, они полностью выполняют свои обязательства и не подрывают безопасность поставок в ЕС», – подчеркнула фон дер Ляйен.

Она напомнила, что Европейский Союз продолжает быть крупнейшим поставщиком вакцин против коронавируса по всему миру. С момента запуска механизма прозрачности и верификации экспорта вакцин Еврокомиссия утвердила более 380 заявок от 33 стран, и только один такой запрос был отклонен. С 1 декабря с территории ЕС экспортировано 77 миллионов доз вакцины, при этом Евросоюз продолжает вносить свой вклад в международный фонд COVAX и защиту гуманитарных и медицинских работников по всему миру.

По материалам УКРИНФОРМ
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