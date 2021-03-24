В этом году европейские расходы на ИИ достигнут 12 млрд долларов

Специалисты аналитической компании IDC полагают, что расходы на искусственный интеллект (ИИ) в Европе в этом году достигнут 12 млрд долларов и будут продолжать стабильно расти в последующие годы. По крайней мере, до 2024 года рост каждый год будет выражаться двузначным числом.

Этому способствуют растущие потребности в цифровой трансформация в условиях пандемии COVID-19.

По словам аналитиков, пандемия не закончилась, и ее последствия будут проявляться как в течение 2021 года, так и в последующие годы. Она радикально повлияла на работу многих отраслей, заставив изменить бизнес-процессы.

Одна из таких отраслей — розничная торговля, где пришлось перенести акцент на онлайн-продажи и онлайн-сервис.

По мере адаптации к новой реальности изменилось и поведение покупателей. Технологии искусственного интеллекта в этой отрасли помогают организовать взаимодействие с покупателями, оптимизировать ценообразование и формировать рекомендации.