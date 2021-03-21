Кабмин предлагает ввести базовую величину для социальных выплат

Кабинет Министров Украины внес в парламент законопроект № 5045 о мерах по упорядочению системы расчетов размеров прожиточного минимума, социальных выплат, денежных платежей и взысканий и платы за предоставление административных услуг (административного сбора), который касается социальных выплат.
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
Зачем это? Базовым государственным соцстандартом, на основе которого определяются государственные социальные гарантии, является прожиточный минимум (ПМ). При этом к величине ПМ привязано более 150 различных видов выплат, часть из которых не имеет никакого отношения к ПМ как критерию бедности (например, штрафы, денежные взыскания за административные, уголовные и другие нарушения).
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Следовательно, любое увеличение прожиточного минимума приводит к автоматическому пересчету значительного количества выплат и необходимости изыскания дополнительных расходов бюджетов всех уровней.
Как это планируют урегулировать? Документ предусматривает с 1 января 2022 года изменить подходы к определению ПМ и совершенствованию сферы его применения. В частности, предлагают для расчета ежемесячных социальных выплат (надбавок, повышений, дополнительной пенсии, пенсии за особые заслуги, различных видов социальной помощи) установить:
Размеры показателей:
Базовая величина для социальных выплат ежегодно должна увеличиваться с учетом показателя роста потребительских цен.
Предлагается, что базовую величину для соответствующих социальных выплат начиная с 2022 года ежегодно будет утверждать Верховная Рада в законе о Государственном бюджете Украины на соответствующий год. Порядок и периодичность (не менее двух раз в год) пересмотра соответствующих базовых величин для социальных выплат должны определяться Кабинетом Министров Украины.
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