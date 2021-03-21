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Работа коллекторов: что изменит новый закон

Работа коллекторов: что изменит новый закон

Национальный банк в 2020 году принял от украинцев почти 2,2 тысячи жалоб о деятельности коллекторов. Речь идет об угрозах, круглосуточных звонках должникам, их знакомым и родным, а также распространении личной информации. Верховная Рада, чтобы прекратить этот произвол, приняла закон о защите должников при урегулировании просроченной задолженности.

Одно из нововведений закона состоит в том, что коллекторской деятельностью теперь можно будет заниматься только после внесения компании в специальный реестр Национального банка. Реестр должны будут создать в течение трех месяцев после вступления закона в силу, а компании – зарегистрироваться в нем в течение месяца. НБУ теперь будет проверять компании, их владельцев и осуществлять государственный надзор в этой сфере.

Банкам и финансовым учреждениям, которые выдают кредиты, будет запрещено работать с коллекторскими фирмами, которые не внесены в реестр. За привлечение незарегистрированной коллекторской фирмы к взысканию задолженности грозит штраф от 85 тысяч до 136 тысяч гривен.


Инфографика: «Слово и дело»

В законе также прописаны правила этического поведения коллекторов – теперь никаких звонков среди ночи и попыток взыскать долги через родственников. Будет запрещено:

  • звонить с 20:00 до 9:00, а также в выходные и праздничные дни;
  • оказывать давление, угрожать человеку и шантажировать его;
  • требовать от близких лиц взять на себя выполнение финансовых обязательств;
  • скрывать свою контактную информацию;
  • размещать сведения или сообщать третьим лицам о наличии задолженности;
  • вводить в заблуждение относительно последствий невыполнения обязательств или размера задолженности.

Что делать, если донимают коллекторы? 😡

Во время первого контакта с должником коллектор должен будет сообщить название своей компании и представителя, от имени которого он уполномочен взыскать долг. Можно будет звонить по телефону, но не более двух раз в день. Проводить личную встречу с должником разрешено только при условии его согласия и с 9 до 19 часов.

За несоблюдение правил этического поведения коллекторам грозит штраф от 51 тысячи до 102 тысяч гривен.

Справка Finance.ua:

  • 19 марта Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №4241 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности”.

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По материалам Слово и Дело
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