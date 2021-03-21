Realme представила смартфон со 108 Мп камерой

Компания Realme провела виртуальное мероприятие, посвященное презентации смартфона Realme 8 Pro — первого смартфона компании с камерой на 108 Мп.
Realme 8 Pro является бюджетным устройством, которое одним из первых использует новый 108-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL HM2 в своей основной камере.
Хотя аналогичные датчики с высоким разрешением были более распространены в более дорогих телефонах, таких как Samsung Galaxy S21 Ultra, этот сенсор предназначен для более дешевых устройств, таких как 8 Pro.
Этот 108-мегапиксельный сенсор не тот, что использовался в S21 Ultra или даже в прошлогоднем S20 Ultra. Это меньший сенсор — 1 / 1,52 дюйма против 1 / 1,33 дюйма — с немного меньшими пикселями 0,7 мкм. Тем не менее, он использует тот же подход для улучшения способности собирать свет путем объединения соседних пикселей в менее зашумленное 12-мегапиксельное изображение. Также в тыльной камере имеется 8-Мп сенсор, 2-Мп сенсор для макросъемки и 2-Мп датчик измерения глубины сцены.
Фото: ixbt.com
Realme 8 Pro предлагает 6,4-дюймовый OLED-экран, процессор Snapdragon 720G с 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ памяти и батарею емкостью 4500 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 50 Вт. Разрешение фронтальной камеры, размещенной в вырезе в левом верхнем углу AMOLED-экрана, составляет 32 Мп.
Смартфон работает под управлением Android 11 с фирменной оболочкой Realme UI 2.0. Для разблокировки используется встроенный в экран дактилоскопический датчик.
Фото: ixbt.com
Задняя часть устройства, которая представлена в синем и черном вариантах, украшена ярким логотипом Realme со слоганом компании «Dare to Leap» большими флуоресцентными буквами, которые, как утверждает компания, светятся в темноте.
Realme также заявляет, что дизайн понравится «новому поколению молодых пользователей». 8 Pro поступит в продажу 31 марта по цене около $380.
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