В Польше растет количество иностранцев-бизнесменов, украинцев — больше всего

В феврале этого года четыре из пяти экономических иммигрантов из Украины имели планы или собирались начать собственный бизнес в Польше.
Об этом сообщают польские медиа со ссылкой на данные агентства по трудоустройству Gremi Personal.
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Это означает, что с прошлого года группа украинцев, которые хотят начать собственное дело в Польше, выросла на треть. Эту тенденцию можно увидеть в реестрах институтов социального страхования (ZUS): количество украинских граждан, которые ведут бизнес в Польше, за последний год возыросло на 20 процентов – до 5900.
Польша привлекает украинских бизнесменов по нескольким причинам: географическая близость, похожий язык, стабильная экономика, и прежде всего – прозрачные условия для открытия и ведения бизнеса для иностранцев. Прозрачные налоговые нормы и государственные нормы – тоже важная причина. Украинцы считают, что у поляков похожий менталитет, но европейский подход к ведению бизнеса.
По мнению экспертов, украинский бизнес в Польше становится все более цивилизованным и упорядоченным. Украинцы, ранее убиравшие дома и офисы, теперь самостоятельно открывают клининговые компании. В свою очередь, строители из-за восточной границы создают с поляками ремонтно-строительные компании, заключая официальные контракты и выставляя счета.
Также пандемия породила новую тенденцию экономической иммиграции из Украины – в прошлом году к ней присоединились владельцы обанкротившихся малых и средних компаний, которые активно ищут работу в Польше, и со временем, когда они выучат язык, они адаптируются – откроют собственный бизнес.
Интерес украинцев к ведению бизнеса в Польше не уменьшился даже с началом пандемии. Украинцы чаще проверяют возможность открытия собственного бизнеса в отраслях, устойчивых к возможным блокировкам, то есть в области торговли продуктами питания, логистики, реконструкции и строительства или в небольших сферах услуг.
Согласно статистике, в 2020 году второй по численности нацией, которая регистрировала свой бизнес в Польше, были белорусы. В прошлом году их количество выросло на пятую часть, до более 2000, чему помогла правительственная программа Poland Business Harbor, начатая летом, которая помогает белорусским ІТ-специалистам, а также компаниям, включая стартапы в области ИКТ, начать работать в Польше.
Среди западных стран, которые чаще всего инвестируют в польскую экономику, также Германия, Нидерланды и Кипр. У 40 000 польских компаний 17,2 процента собственности принадлежат немецкой фирме. У более 13 процентов компаний – основной владелец из Нидерландов, и почти каждый десятый из Кипра.
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