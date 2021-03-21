Цены на нефть упали на фоне аварии в Суэцком канале

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае в четверг утром в ходе торгов упали в цене до 63,08 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 2,06%.
При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 59,79 доллара за баррель, потеряв 2,27%.
Цены на нефть упали, поскольку новые локдауны из-за коронавируса возродили опасения по поводу спроса на нефтепродукты, и на фоне аварии контейнеревоза, который застрял и заблокировал нефтяные танкеры в Суэцком канале и который пытались вытянуть буксиры, пишет Reuters.
4 марта Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, включая РФ, вместе именуемые ОПЕК+, продлили ограничения добычи нефти в апреле с небольшими исключениями для России и Казахстана. Последние смогут нарастить добычу в апреле на 130 тысяч и 20 тысяч баррелей в сутки соответственно, говорится в решении организации.
Напомним, мировой рынок нефти 9 марта 2020-го пережил “черный понедельник” – крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен – на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.
12 апреля 2020-го страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
30% украинских семей не имеют никаких сбережений (инфографика)Вчера, 08:04 - 1944 21
Зеленский хочет раздать украинцам деньги, создав экономические паспорта: в чем суть идеиВчера, 14:00 - 2585 10
Киевские маршрутчики с субботы подымают цены на проездВчера, 16:30 - 1550 9
В 2021 году Минздрав планирует закупить 8 миллионов доз вакцин от коронавирусаВчера, 11:15 - 474 7
Киевстар вводит «семейные» скидки для контрактных абонентовВчера, 12:45 - 6487 6
Киевстар вводит «семейные» скидки для контрактных абонентовВчера, 12:45 - 6487 6
Межбанк: развязка, что будет с курсом в ближайшие дниВчера, 18:25 - 2598
Зеленский хочет раздать украинцам деньги, создав экономические паспорта: в чем суть идеиВчера, 14:00 - 2585 10
«Укрпочте» запретили повышать тарифыВчера, 11:33 - 1619 2
Киевские маршрутчики с субботы подымают цены на проездВчера, 16:30 - 1550 9
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозолиВчера, 12:10 - 156
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 399
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 1290 1
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 585 1
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1929 2