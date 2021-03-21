Цены на нефть упали на фоне аварии в Суэцком канале

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае в четверг утром в ходе торгов упали в цене до 63,08 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 2,06%.

При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 59,79 доллара за баррель, потеряв 2,27%.

Цены на нефть упали, поскольку новые локдауны из-за коронавируса возродили опасения по поводу спроса на нефтепродукты, и на фоне аварии контейнеревоза, который застрял и заблокировал нефтяные танкеры в Суэцком канале и который пытались вытянуть буксиры, пишет Reuters.

4 марта Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, включая РФ, вместе именуемые ОПЕК+, продлили ограничения добычи нефти в апреле с небольшими исключениями для России и Казахстана. Последние смогут нарастить добычу в апреле на 130 тысяч и 20 тысяч баррелей в сутки соответственно, говорится в решении организации.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта 2020-го пережил “черный понедельник” – крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен – на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

12 апреля 2020-го страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.