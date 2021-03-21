Кличко отреагировал на призыв остановить работу маршруток

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что призывы Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области к власти относительно официального прекращения их работы являются манипуляцией, а частные перевозчики самостоятельно решают, работать ли им.
Об этом сообщает пресс-служба мэра со ссылкой на его слова в эфире телеканала Украина-24.
«Это выглядит так, мол, запретите, пожалуйста, нам работать, потому что у нас убытки. Сегодня, например, весь коммунальный транспорт в Киеве — дотационный. Он не прибыльный», — отметил Кличко.
Он добавил, что «частные маршрутки — это транспорт частных перевозчиков. Они должны решать по своему усмотрению работать ли им. А требовать запрета маршрутных перевозок — это манипуляция!»
На вопрос относительно действий города в случае, если частные перевозчики прекратят работу, Кличко снова попросил киевлян пользоваться общественным транспортом только в случае необходимости.
«Если у вас нет острой необходимости куда-то ехать, — оставайтесь дома. Сейчас работают исключительно предприятия критической инфраструктуры — те, которые обеспечивают жизнедеятельность города», — сказал Кличко.
Он добавил, что сейчас весь коммунальный общественный транспорт столицы работает на маршрутах.
Напомним, Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области намерена просить власти столицы официально запретить работу маршруток, чтобы не обанкротиться, проезд также подорожает.
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