Кличко отреагировал на призыв остановить работу маршруток

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что призывы Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области к власти относительно официального прекращения их работы являются манипуляцией, а частные перевозчики самостоятельно решают, работать ли им.

Об этом сообщает пресс-служба мэра со ссылкой на его слова в эфире телеканала Украина-24.

«Это выглядит так, мол, запретите, пожалуйста, нам работать, потому что у нас убытки. Сегодня, например, весь коммунальный транспорт в Киеве — дотационный. Он не прибыльный», — отметил Кличко.

Он добавил, что «частные маршрутки — это транспорт частных перевозчиков. Они должны решать по своему усмотрению работать ли им. А требовать запрета маршрутных перевозок — это манипуляция!»

На вопрос относительно действий города в случае, если частные перевозчики прекратят работу, Кличко снова попросил киевлян пользоваться общественным транспортом только в случае необходимости.

«Если у вас нет острой необходимости куда-то ехать, — оставайтесь дома. Сейчас работают исключительно предприятия критической инфраструктуры — те, которые обеспечивают жизнедеятельность города», — сказал Кличко.

Он добавил, что сейчас весь коммунальный общественный транспорт столицы работает на маршрутах.

Напомним, Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области намерена просить власти столицы официально запретить работу маршруток, чтобы не обанкротиться, проезд также подорожает.