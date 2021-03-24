Компания Microsoft показала результаты исследования о дистанционной работе

Одновременно с тем, как Microsoft постепенно возвращает сотрудников на рабочие места, компания также обнародовала результаты первого ежегодного исследования Work Trend Index 2021. Отчет называется «Следующий большой перелом – это гибридная работа. Готовы ли мы?». Цель исследования – выяснить мировые тенденции и влияние пандемии COVID-19 на мировую биржу труда.
Результаты исследования показали, что роль дистанционной работы многократно увеличилась. Только на сайте LinkedIn в прошлом году количество предложений об удаленной работе возросло в 5 раз.
Благодаря распространению удаленной работы, у 40% опрошенных появилась возможность сменить работу, а у 46% респондентов – сменить место жительства.
Для работодателей такой формат позволил отбирать из огромного количества претендентов самых продуктивных работников. Однако они столкнулись с проблемой удаленности от своих сотрудников.
Почти половина опрошенных сообщили об увеличении уровня комфорта в своей работе по сравнению с периодом до пандемии. 70% опрошенных хотят сохранить свой гибкий график работы.
Заметим, что в отчете Work Trend Index 2021 представлены результаты исследования, в котором приняли участие более 30 000 человек из 31 страны, а также проанализированы триллионы совокупных данных пользователей Microsoft 365 и LinkedIn.
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