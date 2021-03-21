Украинцы за 2020 увеличили свои доходы на иностранных рынках на 33% (инфографика)

2020 стал настоящим испытанием как для людей, так и для бизнесов. Однако украинцы, работающие на международных рынках, прошли его достаточно успешно. Они не только увеличили заработки, но и расширили географию деятельности.

Об этом сообщает в своем интервью Payoneer.

Доходы украинцев на иностранных рынках выросли на 33% за 2020.

Самыми прибыльными для украинцев стали США, Великобритания и Канада.

Онлайн-преподаватели заработали на 86% больше, чем в 2019, IT-компании — на 41%, онлайн-продавцы — на 35%.

Суммы выплат нашим IT-предпринимателям от клиентов из Иордании выросли на 370%, из Саудовской Аравии — на 113%, из Сингапура — на 93%. Каким был 2020 год для украинцев, работающих на международных рынках, — в аналитике от Payoneer.

Десятка стран, принесших украинцам наибольшие суммы выплат: США, Великобритания, Канада, Гонконг, Австралия, Нидерланды, Кипр, Израиль, Сингапур, Германия.

Одним из главных трендов 2020 стало онлайн-образование. Спрос на удаленное обучение повысился сразу с началом карантина — в марте и апреле уровень выплат преподавателям увеличился на 19%. За второй квартал они заработали на 38% больше, за третий — на 4%, за четвертый — на 2%. Всего за 2020 год доходы украинских онлайн-преподавателей выросли на 86%. Больше всего повысились выплаты из Филиппин — на 409% по сравнению с 2019, из Гонконга — 154%, из Китая — на 145%, из Швейцарии — на 98%, из США — на 72%.

IT-компании. В прошлом году Украина, один из самых популярных центров IT-аутсорсинга в мире, еще больше укрепила позиции на международном рынке.

Доходы украинских IT-компаний от иностранных клиентов увеличились на 41%.

Во втором квартале прирост составил 10%,

в третьем — 4%, в четвертом — еще 23%.

Наши айтишники начали осваивать новые рынки. Так, суммы выплат из Иордании выросли на 370%, из Венгрии — на 344%, из Вьетнама — на 305%, из Саудовской Аравии — на 113%, из Сингапура — на 93%.

Украинские онлайн-продавцы. Во втором квартале их заработок повысился на 36%, в третьем – на 3%, в четвертом – на 11%.

Фриланс. Высокое качество работы и сравнительно низкие цены украинских фрилансеров были особенно привлекательными на международном рынке в 2020 году. Во втором квартале 2020 заработки наших земляков выросли на 6%, в третьем – на 2%, в четвертом – на 19%

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