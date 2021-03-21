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Электромобили Tesla можно приобрести за Bitcoin — Маск

Электромобили Tesla можно приобрести за Bitcoin — Маск

Tesla начала принимать крупнейшую в мире электронную валюту Bitcoin в качестве оплаты за свои электромобили.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Главный исполнительный директор Маск написал в Твиттере, что “теперь можно купить Tesla за Bitcoin” и что оплата криптовалютой также будет доступна для клиентов за пределами США в конце этого года.

Он добавил, что Tesla будет использовать программное обеспечение с открытым исходным кодом, и любой Bitcoin, выплаченный компании, будет сохранен как Bitcoin и не будет конвертирован в фиатную валюту.

Напомним, в феврале Tesla сообщила о своих инвестициях в Bitcoin в размере 1,5 миллиарда долларов и сообщила о своем намерении начать принимать криптовалюту как форму оплаты.

Ведущий мировой производитель электромобилей сделал ставку на Bitcoin после обновления своей инвестиционной политики в январе, чтобы позволить покупать цифровые активы.

По материалам Економічна Правда
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