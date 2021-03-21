OnePlus представила свои первые умные часы (фото)

Компания OnePlus представила свои первые умные часы OnePlus Watch стоимостью $159. Фирменная система зарядки OnePlus Warp Charge обеспечивает до недели работы от 20 мин. зарядки. От полной зарядки батареи OnePlus Watch способны проработать до 2 недель.

Об этом пишет The Verge.

Часы отличаются классическим дизайном корпуса из нержавеющей стали в серебристом или черном цветах и защитой от влаги.

Круглый OLED-дисплей прикрыт прочным сапфировым стеклом. Новинка поддерживает 110 различных видов фитнес-активностей, при этом умеет определять начало и конец тренировки, во время которой с помощью беспроводных наушников можно слушать музыку из внутренней памяти часов, куда помещается до 500 песен. Кроме пульса часы умеет определять уровень стресса, качество сна и степень насыщения крови кислородом.



Фото: The Verge

Часы OnePlus Watch получил 1 ГБ оперативной и 4 ГБ внутренней памяти, а также встроенный микрофон и динамик. В устройстве есть Wi-Fi, Bluetooth и GPS, но нет 4G-модуля, поэтому совершать звонки можно только с помощью синхронизированного смартфона. OnePlus Watch построены на собственной программной платформе RTOS, а не используют более популярную и универсальную Wear OS от Google. Тем не менее, часы могут подключаться к любым смартфонам на Android. Кроме вывода уведомлений от смартфона, часы могут выступать пультом дистанционного управления для телевизоров OnePlus TV.

Помимо стандартной версии со стальным корпусом компания также будет предлагать лимитированную версию Cobalt Limited Edition из кобальтового сплава. Обычная версия поступит в продажу с 14 апреля.



Фото: The Verge