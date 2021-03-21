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В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли

В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли

В Китае пройдут клинические испытания вакцины от COVID-19, которая выпускается в форме аэрозоля.

Об этом пишет Medical Xpress.

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«Государственный медицинский регулятор Китая разрешил начать клинические испытания вакцины от COVID-19 в виде аэрозоля, разработанной китайской компанией CanSino Biologics», — говорится в материале.

Отмечается, что в настоящее время в Китае разрешено использование пяти вакцин от COVID-19, но ни одной — в форме аэрозоля.

В самой компании-разработчике предупредили, что безопасность и эффективность вакцины «необходимо подтвердить» в ходе испытаний.

По материалам УКРИНФОРМ
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