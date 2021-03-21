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Как получить паспорт-книжку вместо ID-карты

Как получить паспорт-книжку вместо ID-карты

Сменили фамилию или имя, потеряли паспорт или он пришел в негодность? — В таких случаях вам придется менять паспорт. Если вы не хотите получать ID-карту, то отказаться от получения паспорта нового образца можно только по религиозным соображениям.

Об этом пишет Минюст.

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Пример. В Украине первый прецедент получения паспорта образца 1994 года был в Житомирской области. Судьи Большой палаты Верховного Суда 19 сентября 2018 года защитили права граждан Украины, которые по своим религиозным убеждениям отказались от оформления паспорта в виде ID-карты, и обязали Миграционную службу выдать документ старого образца.

Так, были внесены изменения в приказы Министерства внутренних дел и было указано, что в случае, если есть соответствующее судебное решение, органы Миграционной службы выдают паспорт образца 1994 года, и для этого необходимо непосредственно с судебным решением обращаться в органы Государственной миграционной службы.

Если вы захотели получить паспорт гражданина Украины в форме «книжечки», а в Миграционной службе вам отказали — вы имеете право обратиться в суд с иском о том, чтобы вам выдали паспорт указанного образца.

При этом законодательством четко определено, что необходимо обращаться по месту своей регистрации. Но внутренне перемещенные лица имеют возможность обращаться по месту жительства.

Если вам необходимо вклеить фотографию в 25 или 45 лет – у вас нет необходимости менять паспорт. Вы можете просто вклеить эту фотографию в «книжечку».

Если вы пропустили 30-дневный срок, который вам дается для вклеивания фото, в таком случае паспорт считается просроченным, и вам необходимо получать ID-карту.

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По материалам Finance.UA
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