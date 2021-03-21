Могут запретить въезд в ЕС: консул дал три совета заробитчанам

Генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк рассказал о правилах въезда на работу в Польшу.
«Первое, должно быть приглашение, подтвержденное воеводой, имеется в виду администрацией воеводы. В Украине много аферистов, которые продают фальсифицированные приглашения. Людей на границе задерживают, люди платят штрафы, их позже депортируют. И они потом не смогут въехать в страны ЕС в течение 3−5 лет», — сказал он.
Также консул напомнил о необходимости соблюдать законы другой страны и иметь действительную медицинскую страховку.
«Второе, если вы выезжаете за границу, вы должны понять: это другое государство, другие законы. Вы должны себя защищать, изучите, почитайте книжку, требования к иностранцам в том государстве, куда едете. Люди приезжают как из села в село. Ничего подобного. Это другое государство, другие законы.
И страхуйтесь. Вы руку, ногу сломаете — за вас никто не будет платить. Вы будете платить, такая правда", — сказал он.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Минфине рассказали, как будут контролировать расходы украинцев после налоговой амнистииВчера, 14:45 - 1699 10
В Польше растет количество иностранцев-бизнесменов, украинцев — больше всегоВчера, 11:00 - 1012 5
В Украине планируют полностью запретить автомобили с ДВС в 2038 году11 ч. назад - 392 3
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 550 2
В Киеве строят новый пешеходный мост-волну9 ч. назад - 463 1
В Госгеокадастре назвали стоимость земли в регионах после открытия рынкаВчера, 21:20 - 11002
В Минфине рассказали, как будут контролировать расходы украинцев после налоговой амнистииВчера, 14:45 - 1699 10
На чем украинцы экономят больше всего (инфографика)Вчера, 10:00 - 1112 3
Как действовать, если на вас составлено завещание — Министерство юстицииВчера, 12:20 - 1055
В Польше растет количество иностранцев-бизнесменов, украинцев — больше всегоВчера, 11:00 - 1012 5
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 550 2
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 566
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 1689 1
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 676 1
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 2121 2