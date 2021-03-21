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Могут запретить въезд в ЕС: консул дал три совета заробитчанам

Могут запретить въезд в ЕС: консул дал три совета заробитчанам

Генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк рассказал о правилах въезда на работу в Польшу.

«Первое, должно быть приглашение, подтвержденное воеводой, имеется в виду администрацией воеводы. В Украине много аферистов, которые продают фальсифицированные приглашения. Людей на границе задерживают, люди платят штрафы, их позже депортируют. И они потом не смогут въехать в страны ЕС в течение 3−5 лет», — сказал он.

Также консул напомнил о необходимости соблюдать законы другой страны и иметь действительную медицинскую страховку.

«Второе, если вы выезжаете за границу, вы должны понять: это другое государство, другие законы. Вы должны себя защищать, изучите, почитайте книжку, требования к иностранцам в том государстве, куда едете. Люди приезжают как из села в село. Ничего подобного. Это другое государство, другие законы.

И страхуйтесь. Вы руку, ногу сломаете — за вас никто не будет платить. Вы будете платить, такая правда", — сказал он.

Справка Finance.ua:

  • Польша в декабре обновила правила въезда для украинцев: Право въезда на территорию Польши имеют граждане Украины, которые:
  • являются супругами или детьми граждан Республики Польша, или находятся под постоянной опекой граждан Республики Польша;
  • имеют Карту Поляка или право на постоянное или временное проживание на территории Польши;
  • имеют право на выполнение работ на территории Республики Польша на той же основе, что и граждане Польши, имеют разрешение на трудоустройство или подтверждение намерения выполнения сезонных работ; другие условия — здесь.

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По материалам Сегодня
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