ЕС создает фонд мира на 5 млрд евро

Европейский союз согласовал создание отдельного Европейского фонда мира (EPF) для помощи странам-партнерам в укреплении ситуации с безопасностью. Фонд будет наполняться взносами членов Евросоюза, его объем составит 5 млрд евро.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета Е С .

Сообщается, что 5 млрд евро будут рассчитаны на работу фонда в период 2021—2027 годов. Конечная цель фонда – повысить способность ЕС предупреждать конфликты, сохранять мир и укреплять международную стабильность и безопасность.

Ожидается, что деньги будут выделяться странам-партнерам на операции по поддержанию мира, а также для повышения боеспособности их вооруженных сил.

«Прочный мир можно построить только путем инвестирования в международную стабильность и безопасность. У ЕС есть желание и на сегодня созданы необходимые финансовые инструменты. Европейский фонд мира позволит нам оказать ощутимую поддержку нашим партнерам в решении общих проблем безопасности», — заявил министр иностранных дел Португалии Аугусто Силва Сантос.

До сих пор поддержка ЕС оказывалась только операциями по поддержанию мира в странах Африки.