Мошенники придумали новую схему обмана украинцев

На фоне пандемии в Украине придумали новую схему мошенничества. Людям звонят от имени родственников и просят помочь с лечением Covid-19.

На днях мошенники обманули жительницу Киевской области. В полицию она не обращалась, поскольку сумма небольшая. Людмиле на мобильный позвонил мужчина и представился двоюродным братом. Сказал, что у него температура 39,2°С.

«Я последний раз своего родственника видела лет 10 назад. Мужской голос говорит, что это Саша. Он не мог назвать, в какой больнице находится, сообщил лишь, что забрала его „скорая“ с Троещины. И попросил пополнить ему мобильный телефон на 80 гривен. Конечно, я сразу отправила деньги. И минуты не прошло, он звонит и просит еще подбросить, мол, пакет стоит 150 гривен. Я перевела. Попросила сына с ним связаться. Может, ему что-то нужно, а он стесняется мне сказать», — говорит она.

Мошенник сообщил, что подхватил Covid-19. На лекарства за сутки якобы идет от 800 до 1000 грн, а он уже 5-й день в столичной больнице. Женщина решила сама выяснить, где он находится, и узнать, чем может помочь. После звонка в «скорую» оказалось, что там пациента с фамилией родственника никуда не увозили, а на Троещине Covid-учреждений нет. В интернете сын Людмилы по номеру телефона обнаружил информацию, что этот человек не раз обманывал таким образом.

Советы адвоката. Адвокат Иван Либерман советует не спешить переводить деньги, если позвонил дальний родственник или неизвестный врач. Если вы поняли, что вас обманули, нужно обратиться в полицию. Лучше сразу писать заявление в управление или отделение киберполиции.

«В наше время доверчивость слишком дорого обходится. После того как вам сообщили, что кто-то болен, свяжитесь с близкими людьми этого больного. Уточните, действительно ли он в клинике и ему нужна помощь. Только убедившись в том, что он нуждается, отдавайте деньги. Обычная полиция вашим делом не будет заниматься. Им не интересна сумма в 200 гривен и даже в 20 тысяч. А вот киберполиция обязана этим заняться. Часто такие дела расследуются и доходят до суда», — говорит адвокат.