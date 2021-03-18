Пандемия уже не самая большая угроза: чего боятся инвесторы

Пандемия коронавируса была угрозой номер один для инвесторов в течение последнего года. Однако экономические проблемы, вызванные ею, оказались еще хуже, пишет CNBC.
Инвесторы в опросе Bank of America назвали инфляцию самой большой угрозой. Она непредсказуема и может нанести наибольший вред.
Результаты опроса:
Почему страхи инвесторов изменились:
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