Пандемия уже не самая большая угроза: чего боятся инвесторы

Пандемия коронавируса была угрозой номер один для инвесторов в течение последнего года. Однако экономические проблемы, вызванные ею, оказались еще хуже, пишет CNBC.

Инвесторы в опросе Bank of America назвали инфляцию самой большой угрозой. Она непредсказуема и может нанести наибольший вред.

Результаты опроса:

в целом 37% респондентов считают инфляцию наибольшим вызовом;

35% опасаются реакции на фондовых рынках, если Федеральный резерв неожиданно не проведет свои ежемесячные покупки активов;

коронавирус – в частности проблемы с распространением вакцины – остается весомой угрозой, заняв третье место. Его боятся 15% инвесторов.

Почему страхи инвесторов изменились:

ровно год пандемия была главной угрозой для инвесторов. Однако кампания по вакцинации изменила это. Ежедневно в США прививают более 2 миллионов человек. Количество смертей и госпитализаций падает, а медики возвращаются к нормальному темпу жизни;