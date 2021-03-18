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Пандемия уже не самая большая угроза: чего боятся инвесторы

Пандемия уже не самая большая угроза: чего боятся инвесторы

Пандемия коронавируса была угрозой номер один для инвесторов в течение последнего года. Однако экономические проблемы, вызванные ею, оказались еще хуже, пишет CNBC.

Инвесторы в опросе Bank of America назвали инфляцию самой большой угрозой. Она непредсказуема и может нанести наибольший вред.

Результаты опроса:

  • в целом 37% респондентов считают инфляцию наибольшим вызовом;
  • 35% опасаются реакции на фондовых рынках, если Федеральный резерв неожиданно не проведет свои ежемесячные покупки активов;
  • коронавирус – в частности проблемы с распространением вакцины – остается весомой угрозой, заняв третье место. Его боятся 15% инвесторов.

Почему страхи инвесторов изменились:

  • ровно год пандемия была главной угрозой для инвесторов. Однако кампания по вакцинации изменила это. Ежедневно в США прививают более 2 миллионов человек. Количество смертей и госпитализаций падает, а медики возвращаются к нормальному темпу жизни;
  • инвесторы начали бояться инфляции после того, как доходность государственных облигаций подскочила до докоронавирусного уровня. Респонденты опроса заявили: если доходность 10-летней казначейской облигации вырастет до 2% – то фондовый рынок обвалится на 10%.
По материалам Телеканал 24
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