Цены на аренду квартир в Киеве (инфографика)

Рынок аренды в феврале 2021 года показал спад цен на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры.
Об этом сообщает портал “СтройОбзор”.
По данным экспертов, в феврале 2021 года медианная цена аренды квартир в Киеве составила 10 долл. США/кв.м что на $1 меньше, чем в январе текущего года.
За сколько в среднем можно снять квартиру:
Где аренда жилья дороже и дешевле всего? Традиционно, как в продаже, так и в аренде, самым дорогим районом Киева является Печерский район. Медианная стоимость аренды в центре столицы составляет $1367 за объект, или $18 за кв.м. На втором месте Шевченковский. Арендодатели в этом районе просят $605 за квартиру ($11/кв.м.). На третьем месте Голосеевский район – $539 за объект ($10/кв.м). Минимальная медианная цена на аренду квартир зафиксирована в Деснянском районе – $293 за квартиру, или $6 за кв.м.
Ликвидность. Наиболее дорогим районом для аренды ликвидных однокомнатных квартир является Печерский район, где медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет $660. В Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах можно снять однокомнатную квартиру в диапазоне от $360 до $430. Самым дешевым для аренды районом является Деснянский. Цена на однокомнатные квартиры в этом районе составляет $258 в месяц.
В феврале объем рынка аренды квартир распределился следующим образом. 49% от общего количества предложения сосредоточен в категории однокомнатных квартир. Предложение по двухкомнатных квартирах – 34%, трехкомнатных – 14%. 3% объявлений – многокомнатные квартиры, свободные для заселения.
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В феврале 2021 года 40% запросов от желающих снять квартиру в аренду приходится на однокомнатные квартиры. 31% потенциальных арендаторов ищут для аренды двухкомнатные квартиры, а 23% – трехкомнатные. Самое сложное сдавать в аренду многокомнатные квартиры, только 6% арендаторов подыскивают жилье с четырьмя и более комнатами.
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