Как арендовать жилье: Минюст рассказал важные факты о договоре аренды

Обычно поиски квартиры происходят по-разному: интернет-страницы по поиску жилья, среди друзей, знакомых или через посредника. Но, чтобы избежать неприятностей, жилье стоит арендовать в соответствии с нормами законодательства. Как это сделать – консультирует Минюст.

Арендодатель, который намерен сдать жилье в аренду законно, должен платить с него налоги и быть готовым показать все документы о правах на жилье, а также подписать договор аренды.

По договору найма (аренды) жилья одна сторона – собственник жилья (наймодатель) передает или обязуется передать другой стороне (нанимателю) жилье для проживания в нем на определенный срок за плату. Договор найма жилого помещения заключается в письменном виде.

Что нужно указывать в договоре:

подробно прописывают условия, стоимость и сроки найма, информацию об участниках сделки, права и обязанности нанимателя и наймодателя, гарантии, основания для досрочного расторжения и финансовые обязательства;

по желанию указывают любые другие пункты, исходя из индивидуальных особенностей недвижимости или пожеланий сторон;

должны быть указаны лица, которые будут проживать вместе с нанимателем. Эти лица обретают равные с нанимателем права и обязанности по пользованию жильем. Наниматель несет ответственность перед наймодателем за нарушение условий договора лицами, проживающими вместе с ним.

Срок договора найма жилья. Договор найма жилого помещения заключается на срок, установленный договором. Если в договоре срок не установлен, договор считается заключенным на пять лет.

В случае завершения срока договора найма жилья наниматель имеет преимущественное право на заключение договора найма жилья на новый срок.

Не позднее чем за три месяца до истечения срока договора найма жилья наймодатель может предложить нанимателю заключить договор или предупредить нанимателя об отказе от его заключения на новый срок. Если наймодатель не предупредил нанимателя, а наниматель не освободил помещение, договор считается заключенным на тех же условиях и на тот же срок.

В случае продажи жилья, которое было предметом договора найма, наниматель имеет преимущественное перед другими лицами право на его приобретение.

Как расторгнуть договор найма жилья? Наниматель жилья вправе по согласию других лиц, постоянно проживающих вместе с ним, в любое время отказаться от договора найма, письменно предупредив об этом наймодателя за три месяца.

Если наниматель освободил помещение без предупреждения, наймодатель вправе требовать от него плату за пользование жильем за три месяца, если наймодатель докажет, что он не мог заключить договор найма жилья на таких же условиях с другим лицом.

Наниматель вправе отказаться от договора найма жилья, если жилье стало непригодным для постоянного проживания в нем.

Договор найма жилья может быть расторгнут по решению суда по требованию наймодателя в случае:

невнесения нанимателем платы за жилье за ​​шесть месяцев, если договор не устанавливает более длительный срок, а при краткосрочном найме – более двух раз;

разрушение или порча жилья нанимателем или другими лицами, за действия которых он отвечает.

Договор найма части дома, квартиры, комнаты (части комнаты) может быть расторгнут по требованию наймодателя в случае необходимости использования жилья для проживания самого наймодателя и членов его семьи.

Наймодатель должен предупредить нанимателя о расторжении договора не позднее чем за два месяца.

Если наниматель жилья или другие лица, за действия которых он отвечает, используют жилье не по назначению или систематически нарушают права и интересы соседей, наймодатель может предупредить нанимателя о необходимости устранения этих нарушений.