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Apple усиливает защиту от слежки в приложениях

Apple усиливает защиту от слежки в приложениях

Apple вскоре выпустит обновление операционной системы iOS 14.5, где пользователи должны будут предоставлять разрешение на сбор приложениями их данных независимо от разработчика, в компании предупреждают о попытках Китая обойти изменения.

Об этом сообщает Bloomberg.

Так, приложения могут «следить» за действиями потребителей на других платформах и сайтах для создания таргетированной рекламы. Однако в Apple хотят бороться с несанкционированным сбором данных и потому в обновленной версии iOS пользователи должны будут предоставлять согласие на сбор данных всеми приложениями.

Facebook Inc. и другие компании, занимающиеся цифровой рекламой, опасаются, что большинство людей не будут предоставлять такие разрешения, что негативно повлияет на их доходы.

Однако ряд китайских компаний, в частности Baidu Inc., ByteDance Ltd. и Tencent Holdings Ltd. готовят попытки обойти изменения в политике Apple. По данным Financial Times, компании используют систему CAID, разработанную Китайской ассоциацией рекламы и правительственным аналитическим центром.

«Условия App Store одинаково касаются всех разработчиков во всем мире, в том числе Apple, — говорится в заявлении американского техногиганта. — Мы убеждены, что перед тем, как отслеживать пользователей, следует спросить их разрешения. Программы, которые будут пренебрегать выбором пользователя, будут удалены».

По материалам Економічна Правда
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