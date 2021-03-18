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В Италии представили проект аэропорта будущего для аэротакси (фото)

Архитектурное бюро Giancarlo Zema Design Group (GZDG), базирующейся в Италии, представило проект экологического вертипорта. Заказчиком является китайская компания EHang-лидер на рынке воздушного беспилотного транспорта.

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Новейший вертипорт предназначен для аэротранспорта будущего eVTOL (электрический взлет и посадка). Проект намерены реализовать непосредственно в Италии, в странах Европейского Союза и Юго-Восточной Азии.

По словам архитекторов, внешне проект вертипорта будущего несколько похож на африканское дерево под названием баобаб. На крыше будет располагаться посадочная площадка для воздушных такси. Кроме того, вертипорт оборудуют электрическими панелями, мощность которых составит до 300 киловатт, и системой для подзарядки аккумуляторов. Разработчики позаботились и о комфорте пассажиров, поэтому внутри вертипорта предусмотрен ресторан, смотровые площадки, зал ожидания и
кафе.

Главный конкурент компании — немецкий Volocopter, однако, он сможет предложить подобную услугу лишь через несколько лет.

Вскоре стартап EHang начнет коммерческое производство двухместных аэротакси EH216 и разработку надлежащей инфраструктуры по обслуживанию транспорта и пассажиров. Вероятно, «зеленый» вертипорт четко демонстрирует намерения компании — развиваться в направлении устойчивого развития и сохранения природных ресурсов.

По материалам Build Portal
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