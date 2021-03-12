МАУ возобновляет ряд международных рейсов

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» возобновляет рейсы, которые были приостановлены в связи с влиянием пандемии COVID-19.
Об этом сообщается на сайте авиакомпании.
«Начиная с 28 марта 2021 года МАУ начинает полетную программу по маршруту Киев-Берлин-Киев, с 29 марта 2021 по маршруту Киев-Вильнюс-Киев, Одесса-Стамбул-Одесса, и с 14 апреля 2021 по маршруту Киев-Барселона-Киев» , — говорится в сообщении.
График рейсов:
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Согласно сообщению, удобное расписание рейсов позволяет обеспечить стыковку с международными и внутренними рейсами через аэропорт «Борисполь».
В частности, пассажиры из Берлина смогут удобно добраться до и в обратном направлении: Одессы, Еревана, Днепра, Дубая, Харькова, Стамбул, Каира, Тбилиси, Кишинева, Тель-Авива, Запорожья, Львова.
Пассажиры из Вильнюса смогут удобно добраться и до/в обратном направлении: Одессы, Дубая, Еревана, Харькова, Львова, Стамбула, Днепра, Тель-Авива, Кишинева, Запорожья, Каира, Тбилиси.
Пассажиры из Барселоны смогут удобно добраться до/из Еревана, Тбилиси и регионов Украины.
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