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МАУ возобновляет ряд международных рейсов

МАУ возобновляет ряд международных рейсов

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» возобновляет рейсы, которые были приостановлены в связи с влиянием пандемии COVID-19.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

«Начиная с 28 марта 2021 года МАУ начинает полетную программу по маршруту Киев-Берлин-Киев, с 29 марта 2021 по маршруту Киев-Вильнюс-Киев, Одесса-Стамбул-Одесса, и с 14 апреля 2021 по маршруту Киев-Барселона-Киев» , — говорится в сообщении.

График рейсов:

  • Киев (KBP) — Берлин (BER) — Киев (KBP) — по понедельникам, четвергам и воскресеньям;
  • Киев (KBP) — Вильнюс (VNO) — Киев (KBP) — по понедельникам и пятницам;
  • Киев (KBP) — Барселона (BCN) — Киев (KBP) — по понедельникам, средам и субботам;
  • Одесса (ODS) — Стамбул (IST) — Одесса (ODS) — по понедельникам, средам и пятницам.

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Согласно сообщению, удобное расписание рейсов позволяет обеспечить стыковку с международными и внутренними рейсами через аэропорт «Борисполь».

В частности, пассажиры из Берлина смогут удобно добраться до и в обратном направлении: Одессы, Еревана, Днепра, Дубая, Харькова, Стамбул, Каира, Тбилиси, Кишинева, Тель-Авива, Запорожья, Львова.

Пассажиры из Вильнюса смогут удобно добраться и до/в обратном направлении: Одессы, Дубая, Еревана, Харькова, Львова, Стамбула, Днепра, Тель-Авива, Кишинева, Запорожья, Каира, Тбилиси.

Пассажиры из Барселоны смогут удобно добраться до/из Еревана, Тбилиси и регионов Украины.

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По материалам Finance.UA
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