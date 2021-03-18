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Amazon вывела электрогрузовики Rivian на улицы Сан-Франциско

В прошлом месяце Amazon объявила, что к концу этого года начнет использовать новые электрические грузовики, спроектированные и построенные Rivian, для доставки в 16 городах США. Изначально компания стала использовать новые грузовики в Лос-Анджелесе, теперь Amazon вывела их и на улицы города-Сан-Франциско.

Как сообщает Gizmochina, сначала автомобили будут двигаться по тестовым маршрутам от станции доставки в Ричмонде, а со временем распространятся на другие районы.

Электрогрузовики Rivian могут проехать до 150 миль (240 км) без подзарядки. Amazon уже начала готовить свои помещения для фургонов и добавлять тысячи зарядных станций в центрах доставки по всей Северной Америке и Европе.

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В сентябре 2019 года Amazon объявила, что купит у Rivian 100 000 электрофургонов для доставки грузов в рамках поставленной задачи по достижению к 2040 году чистых нулевых выбросов от своей деятельности по всем сделкам. Сделка оценивается в сумму более $4 млрд.

Напомним, в январе автопроизводитель Rivian, который готовится запустить серийное производство электрических грузовиков и внедорожников, в ходе очередного раунда финансирования привлек $2,65 млрд. Всего с 2019 года компания привлекла $8 млрд.

По материалам Mind
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