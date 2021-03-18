Amazon вывела электрогрузовики Rivian на улицы Сан-Франциско

В прошлом месяце Amazon объявила, что к концу этого года начнет использовать новые электрические грузовики, спроектированные и построенные Rivian, для доставки в 16 городах США. Изначально компания стала использовать новые грузовики в Лос-Анджелесе, теперь Amazon вывела их и на улицы города-Сан-Франциско.
Как сообщает Gizmochina, сначала автомобили будут двигаться по тестовым маршрутам от станции доставки в Ричмонде, а со временем распространятся на другие районы.
Электрогрузовики Rivian могут проехать до 150 миль (240 км) без подзарядки. Amazon уже начала готовить свои помещения для фургонов и добавлять тысячи зарядных станций в центрах доставки по всей Северной Америке и Европе.
Читайте также: Amazon показала проект новой штаб-квартиры Helix
В сентябре 2019 года Amazon объявила, что купит у Rivian 100 000 электрофургонов для доставки грузов в рамках поставленной задачи по достижению к 2040 году чистых нулевых выбросов от своей деятельности по всем сделкам. Сделка оценивается в сумму более $4 млрд.
Напомним, в январе автопроизводитель Rivian, который готовится запустить серийное производство электрических грузовиков и внедорожников, в ходе очередного раунда финансирования привлек $2,65 млрд. Всего с 2019 года компания привлекла $8 млрд.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Почти 70% украинцев ждут, что государство обеспечит их пенсией в старостиВчера, 18:11 - 584 3
Audi отказалась от разработки двигателей внутреннего сгоранияВчера, 05:28 - 1960 3
4-дневная рабочая неделя на 3 года: в Испании проведут экспериментВчера, 06:12 - 665 2
В Украине с 1 апреля повысят пенсии: формула и примеры перерасчета для разных категорийВчера, 12:30 - 1505 2
Всего 2% украинцев считают экономическую ситуацию в Украине «хорошей» - опросПозавчера, 20:03 - 491 2
Пандемия уже не самая большая угроза: чего боятся инвесторыВчера, 07:00 - 39899 1
Как изменились цены на недвижимость, и чего сейчас хотят покупатели — ответы экспертовВчера, 16:59 - 4144
Агентство S&P дало прогноз курса валют на 4 годаВчера, 10:06 - 3094
ТОП-10 стран с наибольшим ростом цен на жильеВчера, 09:12 - 2535
Audi отказалась от разработки двигателей внутреннего сгоранияВчера, 05:28 - 1960 3
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)Вчера, 12:10 - 69
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 709
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 470 1
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1716 2
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 2783 1