У Гетманцева рекомендовали ВР принять законопроект о налоговой амнистии

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять за основу президентский законопроект №5153 о введении налоговой амнистии активов с целью детенизации экономики.

Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

«Состоялось заседание комитета. Рекомендовали В Р принять за основу внесенный Президентом законопроект № 5153. Проект предусматривает проведение одноразового добровольного декларирования активов физических лиц, которые были получены с уклонением от налогообложения», — пишет Гетманцев.

Какие ставки предусматривает законопроект:

5% относительно валютных ценностей, размещенных на счетах в банках в Украине, а также других активов, которые находятся (зарегистрированы) в Украине;

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9% в отношении валютных ценностей, размещенных на счетах в финансовых учреждениях за рубежом, а также других активов за рубежом;

2,5% в отношении стоимости государственных облигаций Украины, приобретенных декларантом в период с 1 января 2021 года до 20 июня 2022 года.

Принятие законопроекта позволит привлечь в экономику дополнительные ресурсы для ее активизации, повысит налоговую культуру граждан.

Справка Finance.ua:

Декларацию не смогут подать малолетние/несовершеннолетние или недееспособные лица, а также лица, которые в период с начала 2005 года подавали или должны были подавать декларации в соответствии с антикоррупционным законодательством.

Победой налоговой амнистии будет вывод $ 20 млрд из теневой экономики, считает председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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