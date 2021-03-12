У Гетманцева рекомендовали ВР принять законопроект о налоговой амнистии

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять за основу президентский законопроект №5153 о введении налоговой амнистии активов с целью детенизации экономики.
Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.
«Состоялось заседание комитета.
Какие ставки предусматривает законопроект:
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Принятие законопроекта позволит привлечь в экономику дополнительные ресурсы для ее активизации, повысит налоговую культуру граждан.
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