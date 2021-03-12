Цифровые зеленые сертификаты Еврокомиссии упростят поездки в Еврозоне

Европейская комиссия предложила создать цифровой зеленый сертификат, который позволит упростить передвижение по странам Евросоюза во время пандемии covid-19. В среду, 17 марта, ЕК приняла законодательное предложение, устанавливающее общие рамки для этого документа.
Что это означает. Цифровой зеленый сертификат должен служить доказательством того, что человек был вакцинирован от коронавируса, получил отрицательный результат теста или уже переболел covid-19. Его должны получить не только граждане ЕС, но и члены их семей независимо от гражданства. Он также должен быть выдан проживающим в ЕС, но не имеющим гражданства, и тем, кто имеет право путешествовать в другие государства-члены, что позволит избежать дискриминации по каким-либо причинам.
Где будет действовать. Сертификат будет действовать во всех государствах – членах ЕС, а также доступен для граждан Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.
Сертификат будут предоставлять гражданам бесплатно в цифровом или бумажном формате. Он будет содержать специальный QR-код для подтверждения подлинности.
Срок действия сертификата. «Система цифрового зеленого сертификата — это временная мера. Она будет прекращена, как только ВОЗ объявит об окончании международной чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, связанной с covid-19», — говорится в сообщении Еврокомиссии.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
За первые две недели действия программы «Доступная ипотека 7%» банки подписали договоров на 7,2 млн грн6 ч. назад - 2507 8
Киев с 20 марта вводит строгий карантин3 ч. назад - 2076 7
Автофиксация: в Киеве за месяц — более 3000 нарушений проезда по полосе общественного транспортаВчера, 19:23 - 891 6
Заробитчане должны заплатить налоги в бюджет УкраиныОколо часа назад - 1115 3
Дома украинцев хотят отапливать смесью газа с водородом2 ч. назад - 465 3
Как отличить монету, которую можно продать за несколько тысяч (фото)Вчера, 17:43 - 13234 1
За первые две недели действия программы «Доступная ипотека 7%» банки подписали договоров на 7,2 млн грн6 ч. назад - 2507 8
Киев с 20 марта вводит строгий карантин3 ч. назад - 2076 7
Межбанк: ПриватБанк сбил пыл спекулянтовВчера, 18:06 - 1737
Если локдаун: ФЛПы будут сопротивляться до последнегоВчера, 20:04 - 1215
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)Около часа назад - 30
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 341
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1537 2
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 2376 1
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 3992 3