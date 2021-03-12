Цифровые зеленые сертификаты Еврокомиссии упростят поездки в Еврозоне

Европейская комиссия предложила создать цифровой зеленый сертификат, который позволит упростить передвижение по странам Евросоюза во время пандемии covid-19. В среду, 17 марта, ЕК приняла законодательное предложение, устанавливающее общие рамки для этого документа.

Что это означает. Цифровой зеленый сертификат должен служить доказательством того, что человек был вакцинирован от коронавируса, получил отрицательный результат теста или уже переболел covid-19. Его должны получить не только граждане ЕС, но и члены их семей независимо от гражданства. Он также должен быть выдан проживающим в ЕС, но не имеющим гражданства, и тем, кто имеет право путешествовать в другие государства-члены, что позволит избежать дискриминации по каким-либо причинам.

Где будет действовать. Сертификат будет действовать во всех государствах – членах ЕС, а также доступен для граждан Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Сертификат будут предоставлять гражданам бесплатно в цифровом или бумажном формате. Он будет содержать специальный QR-код для подтверждения подлинности.

Срок действия сертификата. «Система цифрового зеленого сертификата — это временная мера. Она будет прекращена, как только ВОЗ объявит об окончании международной чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, связанной с covid-19», — говорится в сообщении Еврокомиссии.