Внешняя торговля товарами Украины в январе избавилась от дефицита

Профицит внешней торговли товарами Украины в январе 2021 года составил 25,5 млн долл., при этом как экспорт, так и импорт в первый месяц этого года сократился на около 5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает Госстат.

В январе 2021 года экспорт товаров составил почти 3,93 млрд долл., что на 5,5% меньше по сравнению с январем 2020 года. Импорт составил 3,9 млрд долл., что на 5,2% меньше аналогичного периода прошлого года.

Таким образом, в январе наблюдался профицит торговли товарами на уровне 25,5 млн долл., что меньше, чем в январе 2020 года, когда профицит торговли товарами достигал 39,5 млн долл.

Больше всего Украина екпортувала в январе в Китай (515,3 млн долл.), Польшу (295,4 млн долл.) и Турцию (293,3 млн долл.). Российская Федерация стала пятой по объемам экспорта (184,2 млн долл.). При этом экспорт в страны ЕС составил 1,54 млрд долл.

Импортировала больше всего Украина в январе из Китая (653,8 млн долл.), Российской Федерации (358,0 млн долл.) и Германии (298,9 млн долл.). Импорт из стран ЕС составил 1,5 млрд долл.

Коэффициент покрытия экспортом импорта, как и в январе 2020 года, составил 1,01. Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 192 стран мира.