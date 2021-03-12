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В ЕБА предложили налоговые изменения, расширяющие возможности налогоплательщиков

В ЕБА предложили налоговые изменения, расширяющие возможности налогоплательщиков

Европейская Бизнес Ассоциация совместно с экспертами членских компаний представила Путеводитель Ассоциации по реформам 2030 — комплексный стратегический документ, содержащий видение бизнеса относительно необходимых реформ на ближайшие 10 лет. Путеводитель Ассоциации был разработан в дополнение к правительственному документу — Национальной экономической стратегии 2030.

Об этом на презентации Путеводителя сообщили в ЕВА.

Документ охватывает ключевые отрасли экономики с фокусом на описание состояния отраслей, проблем и рекомендаций по их решению.

Согласно результатам регулярного исследования Ассоциации “Налоговый индекс”, которые отражают настроения налоговых и финансовых экспертов компаний-членов, за последние 5 лет демонстрируют отрицательную оценку состояния налоговой среды в Украине.

Более того, интегральный показатель индекса ни разу не пересек отметку в 3 балла из 5-ти возможных в течение всей истории исследования с 2011 года. Только в последние годы показатель начал максимально приближаться к нейтральной зоне. Традиционно хуже эксперты оценивают такие составляющие индекса, как качество налогового законодательства и процесс администрирования налогов и подготовки отчетности.

Эксперты налоговой отрасли ассоциации указали на основные факторы, которые негативно влияют на подготовку налоговой отчетности и администрирования:

  • Количество платежей.
  • Несовершенство электронной системы отчетности.
  • Количество времени, затраченного на подготовку налоговой отчетности и уплаты налогов.
  • Поспешное введение новых правил и недостаточность времени для приспособления к ним.
По материалам Дело
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