В ЕБА предложили налоговые изменения, расширяющие возможности налогоплательщиков

Европейская Бизнес Ассоциация совместно с экспертами членских компаний представила Путеводитель Ассоциации по реформам 2030 — комплексный стратегический документ, содержащий видение бизнеса относительно необходимых реформ на ближайшие 10 лет. Путеводитель Ассоциации был разработан в дополнение к правительственному документу — Национальной экономической стратегии 2030.
Об этом на презентации Путеводителя сообщили в ЕВА.
Документ охватывает ключевые отрасли экономики с фокусом на описание состояния отраслей, проблем и рекомендаций по их решению.
Согласно результатам регулярного исследования Ассоциации “Налоговый индекс”, которые отражают настроения налоговых и финансовых экспертов компаний-членов, за последние 5 лет демонстрируют отрицательную оценку состояния налоговой среды в Украине.
Более того, интегральный показатель индекса ни разу не пересек отметку в 3 балла из 5-ти возможных в течение всей истории исследования с 2011 года. Только в последние годы показатель начал максимально приближаться к нейтральной зоне. Традиционно хуже эксперты оценивают такие составляющие индекса, как качество налогового законодательства и процесс администрирования налогов и подготовки отчетности.
Эксперты налоговой отрасли ассоциации указали на основные факторы, которые негативно влияют на подготовку налоговой отчетности и администрирования:
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