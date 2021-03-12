ЕС впервые за 30 лет ввел санкции против Китая

Послы стран Евросоюза одобрили новые санкции за нарушение прав человека против ряда стран, в частности России и Китая.
Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.
К слову, в отношении Пекина это первые санкции после эмбарго ЕС на поставки оружия в 1989 году.
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Он отметил, что опубликовать решение должны 22 марта.
Также послы утвердили запрет на поездки и замораживание активов четырех китайских лиц, а также санкции в отношении одной организации из Китая, сообщает Reuters со ссылкой на два дипломатических источника.
«Приняты ограничительные меры ввиду серьезных нарушений прав человека», — сказал один дипломат из ЕС.
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