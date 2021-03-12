ЕС впервые за 30 лет ввел санкции против Китая

Послы стран Евросоюза одобрили новые санкции за нарушение прав человека против ряда стран, в частности России и Китая.

Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

К слову, в отношении Пекина это первые санкции после эмбарго ЕС на поставки оружия в 1989 году.

« Послы Е С дали зеленый свет очередной партии санкций по правам человека. На этот раз против 11 человек и четырех организаций из Китая, Эритреи, Ливии, Северной Кореи, России и Южного Судана», — написал Йозвяк.

Он отметил, что опубликовать решение должны 22 марта.

Также послы утвердили запрет на поездки и замораживание активов четырех китайских лиц, а также санкции в отношении одной организации из Китая, сообщает Reuters со ссылкой на два дипломатических источника.

«Приняты ограничительные меры ввиду серьезных нарушений прав человека», — сказал один дипломат из ЕС.