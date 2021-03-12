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Lufthansa увеличит количество рейсов в Украину

Lufthansa увеличит количество рейсов в Украину

Авиакомпании, входящие в состав Lufthansa Group, в период летнего расписания 2021 года существенно увеличат частоту рейсов из/в Украину, при этом будут возобновлены полеты в аэропорты Львов и Одесса.

Об этом пишет ЦТС.

Перевозчик отмечает, что растущий спрос позволяет существенно увеличить количество регулярных рейсов, начиная с 28 марта.

Начиная же с 15 марта, Lufthansa возобновила сообщение из Киева в Мюнхен. Следующее восстановление маршрутов планирует Austrian Airlines – Львов-Вена с 22 марта и Одесса-Вена с 29 марта. А уже 30 апреля Lufthansa впервые откроет маршрут из Львова во Франкфурт, соединив западную часть страны со своим крупнейшим аэропортом-хабом.

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На всех других существующих маршрутах из Киева постепенно и существенно увеличится количество рейсов. В летнем расписании Lufthansa предложит своим пассажирам 2 ежедневных рейса из Киева во Франкфурт.

Согласно предоставленному расписанию, в июне еженедельное количество рейсов авиакомпаний Lufthansa Group из Украины будет достигать 55.

Речь идет о таких направлениях:

  • Lufthansa – Киев-Франкфурт увеличение частоты с 9 до 14 рейсов в неделю с 28 марта;
  • Lufthansa – Киев-Мюнхен восстановления маршрута с 15 марта, до 5 рейсов в неделю и с июня – до 12 рейсов;
  • SWISS – Киев-Цюрих увеличение частоты до 3 рейсов в неделю с 15 марта и 6 рейсов с июня;
  • Austrian Airlines – Киев-Вена 4 рейса в неделю с последующим увеличением частоты до 7 раз в неделю;
  • Austrian Airlines – Одесса-Вена восстановление маршрута с 29 марта, до 4 рейсов в неделю и с мая – до 5 рейсов;
  • Austrian Airlines – Львов-Вена восстановление маршрута с 22 марта, до 3 рейсов в неделю и с мая – до 5 рейсов;
  • Lufthansa – Львов-Франкфурт открытие маршрута с 30 апреля, до 4 рейсов в неделю и с июня – до 6 рейсов, заменяя маршрут Львов-Мюнхен.

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По материалам Finance.UA
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