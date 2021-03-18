В Британии проводят эксперимент по использованию мобильной связи 5G на сети трамвая

В графстве Уэст-Мидлендс (Великобритания) оператор мобильной связи West Midlands 5G совместно с транспортной администрацией Transport for West Midlands, оператором городского транспорта West Midlands Metro и британским поставщиком цифровых информационно-развлекательных решений для рельсового транспорта GoMedia проводят эксперимент по использованию мобильной связи стандарта 5G на сети трамвая.

Широкополосная мобильная связь позволяет в реальном времени передавать в центр управления движением информацию со встроенных камер видеонаблюдения и данные мониторинга технического состояния подвижного состава.

Операторы получают возможность эффективного регулирования перевозок в зависимости от изменения пассажиропотока, в том числе с учетом необходимости обеспечения социального дистанцирования в связи с пандемией COVID-19.

Пассажиры трамвая могут принимать на свои гаджеты потоковое видео и разнообразную информацию.

Еще одно направление использования мобильной связи нового поколения разработано в сотрудничестве с Королевским национальным институтом слепых.

Это технология обеспечения транспортной доступности Transport Accessibility. Для ее тестирования вагон трамвая и несколько трамвайных остановок оснащены соответствующей телекоммуникационной аппаратурой и инновационным программным решением. Точная и своевременная информация в необходимом для слабовидящих пассажиров формате по сети сотовой связи поступает на их абонентские устройства, помогая ориентироваться на городской транспортной сети.

Обеспечение транспортной доступности для пассажиров с дефектами зрения – одна из семи программ разработки новых продуктов и услуг для модернизации транспортного комплекса региона на основе мобильной связи стандарта 5G.

На их реализацию оператор West Midlands 5G направил 2,4 млн фунтов стерлингов.