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Штраф за неисправность автомобиля: когда он незаконен

Штраф за неисправность автомобиля: когда он незаконен

Водителям рассказали, когда штраф за неисправность автомобиля является незаконным.

Об этом сообщает Дорожный адвокат.

Так, на месте остановки работники полиции обнаружили на автомобиле отсутствие брызговика. Водитель сообщил, что во время выезда проверил техническое состояние автомобиля и брызговики были.

Из-за этого полицейский вынес в отношении водителя постановление о наложении штрафа в размере 340 грн на основании ч. 1 ст. 121 КУоАП. В постановлении отметил, что водитель управлял транспортным средством с технической неисправностью, а именно: отсутствовал задний левый брызговик.

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Не согласившись с принятым решением, водитель обратился в суд. В иске он не отрицал факт отсутствия заднего левого брызговика на момент остановки. Вместе с этим объяснил: автомобиль в тот день был в исправном состоянии и с наличием обоих задних брызговиков. Но, как продолжил водитель, во время движения транспортного средства по автодороге с неудовлетворительным покрытием один из брызговиков отпал. Это не зависело от его воли, а соответственно в его действиях не было умысла. Отметил, что указанную технической неисправность он устранил на месте ее обнаружения, после чего продолжил движение.

В подтверждение правомерности привлечения водителя к ответственности инспектор предоставил в суд видеозапись и фото, которыми зафиксировано отсутствие на транспортном средстве заднего левого брызговика.

Принимая во внимание отсутствие умысла в действиях водителя, и учитывая устранение выявленной технической неисправности на месте остановки, суд пришел к выводу об отсутствии в действиях водителя состава административного правонарушения по ч. 1 ст. 121 КУоАП. По результатам рассмотрения дела суд признал штраф полиции незаконным и отменил его.

Итак, если техническая неисправность возникла в пути и водителю об этом не было известно, такое происшествие не является административным правонарушением, а поводом для устранения этих недостатков на месте.

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По материалам Finance.UA
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