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В Раде хотят пересмотреть налоги для азартных игр и лотерей

В Раде хотят пересмотреть налоги для азартных игр и лотерей

Профильный комитет Верховной Рады разработал законопроект о налогах (2713-д), в котором предлагается исключить налогообложение выигрышей в азартных играх, если приз — более 8 минимальных зарплат (сейчас 48 тысяч гривен). Также документ исключает норму о тройной стоимости лицензии для компаний и вводит налог на доход, кроме налога на прибыль предприятия.

Летом прошлого года финансовый комитет Рады уже утвердил редакцию законопроекта о налогообложении азартных игр, которую рекомендовал вынести на голосование в зал. Документ предлагал установить нулевую ставку для игорного бизнеса до 2024 года и сниженную 5% ставку для букмекерской деятельности. Все выигрыши освобождались от налогообложения.

Все это депутаты хотели компенсировать за счет тройной стоимости лицензий, которую бизнес должен оплачивать до тех пор, пока не заработает онлайн-мониторинг.

Но в итоге профильный комитет решил все это переписать и оформить новый законопроект о налогах (2713-д). В нем депутаты, во-первых, предложили исключить налогообложение выигрышей, если приз больше 8 минимальных зарплат (сейчас 48 тысяч гривен).

Во-вторых, документ исключает норму о тройной стоимости лицензии для компаний. В-третьих, кроме налога на прибыль предприятия, они должны платить еще налог на доход (на валовый игорный доход). Речь идет о GGR — разнице между ставками и выигрышами.

Ставку этого налога предлагается сделать единой для всех видов игорного бизнеса — 10% от валового игорного дохода. Но таким образом ставка налога для букмекеров и казино снизится с 18% до 10% от валового дохода. А для операторов лотерей — с 30% до 10%. Единогласия по этому поводу в комитете нет.

«Лично я такое решение не поддержал и проголосовал против. Считаю неправильным, что мы настолько снижаем налоги на игорный бизнес. В частности, на лотереи. По сути, налог составит 3−5% от лотерейного билета. Это слишком мало и несправедливо, на мой взгляд», — объяснил член финансового комитета Марьян Заблоцкий (СН).

По словам главы этого комитета Даниила Гетманцева (СН), механизм единой ставки налогообложения — напротив, простой и прозрачный. Этой позиции придерживается и глава КРАИЛ (Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей) Иван Рудый. Слишком высокие ставки могут попросту «задушить» игорный бизнес и отбить любое желание работать легально, пояснил Гетманцев.

«Мы не изобретаем велосипед — мы делаем так, как в других странах мира. Там такой налог тоже есть. Мы сделали его простым — это единая ставка для всех видов игорного бизнеса. Хотя были лоббисты, которые даже на комитете требовали для каких-то видов игр увеличить, а других, наоборот, освободить. Но мы не пошли на это», — сказал изданию глава финансового комитета.

По его словам, объем ставки в законопроекте можно еще обсудить и пересмотреть ко второму чтению. Но он настаивает, что она должна быть для разных видов игорного бизнеса одинаковой.

Впрочем, такие «уступки» могут не устроить многих мажоритарщиков, считает Заблоцкий. Дело в том, что выплаты субвенции «соцэконома» на округа привязаны к поступлениям от игорного бизнеса.

Рада собиралась рассмотреть этот документ на последней пленарной неделе. Но ни в четверг, ни в пятницу на прошлой неделе он так и не попал в зал. Когда парламент возьмется за него, в профильном комитете пока затрудняются ответить.

По материалам РБК-Украина
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