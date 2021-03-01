В Раде хотят пересмотреть налоги для азартных игр и лотерей

Профильный комитет Верховной Рады разработал законопроект о налогах (2713-д), в котором предлагается исключить налогообложение выигрышей в азартных играх, если приз — более 8 минимальных зарплат (сейчас 48 тысяч гривен). Также документ исключает норму о тройной стоимости лицензии для компаний и вводит налог на доход, кроме налога на прибыль предприятия.
Летом прошлого года финансовый комитет Рады уже утвердил редакцию законопроекта о налогообложении азартных игр, которую рекомендовал вынести на голосование в зал. Документ предлагал установить нулевую ставку для игорного бизнеса до 2024 года и сниженную 5% ставку для букмекерской деятельности. Все выигрыши освобождались от налогообложения.
Все это депутаты хотели компенсировать за счет тройной стоимости лицензий, которую бизнес должен оплачивать до тех пор, пока не заработает онлайн-мониторинг.
Но в итоге профильный комитет решил все это переписать и оформить новый законопроект о налогах (2713-д). В нем депутаты, во-первых, предложили исключить налогообложение выигрышей, если приз больше 8 минимальных зарплат (сейчас 48 тысяч гривен).
Во-вторых, документ исключает норму о тройной стоимости лицензии для компаний. В-третьих, кроме налога на прибыль предприятия, они должны платить еще налог на доход (на валовый игорный доход). Речь идет о GGR — разнице между ставками и выигрышами.
Ставку этого налога предлагается сделать единой для всех видов игорного бизнеса — 10% от валового игорного дохода. Но таким образом ставка налога для букмекеров и казино снизится с 18% до 10% от валового дохода. А для операторов лотерей — с 30% до 10%. Единогласия по этому поводу в комитете нет.
«Лично я такое решение не поддержал и проголосовал против. Считаю неправильным, что мы настолько снижаем налоги на игорный бизнес. В частности, на лотереи. По сути, налог составит 3−5% от лотерейного билета. Это слишком мало и несправедливо, на мой взгляд», — объяснил член финансового комитета Марьян Заблоцкий (СН).
По словам главы этого комитета Даниила Гетманцева (СН), механизм единой ставки налогообложения — напротив, простой и прозрачный. Этой позиции придерживается и глава КРАИЛ (Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей) Иван Рудый. Слишком высокие ставки могут попросту «задушить» игорный бизнес и отбить любое желание работать легально, пояснил Гетманцев.
«Мы не изобретаем велосипед — мы делаем так, как в других странах мира. Там такой налог тоже есть. Мы сделали его простым — это единая ставка для всех видов игорного бизнеса. Хотя были лоббисты, которые даже на комитете требовали для каких-то видов игр увеличить, а других, наоборот, освободить. Но мы не пошли на это», — сказал изданию глава финансового комитета.
По его словам, объем ставки в законопроекте можно еще обсудить и пересмотреть ко второму чтению. Но он настаивает, что она должна быть для разных видов игорного бизнеса одинаковой.
Впрочем, такие «уступки» могут не устроить многих мажоритарщиков, считает Заблоцкий. Дело в том, что выплаты субвенции «соцэконома» на округа привязаны к поступлениям от игорного бизнеса.
Рада собиралась рассмотреть этот документ на последней пленарной неделе. Но ни в четверг, ни в пятницу на прошлой неделе он так и не попал в зал. Когда парламент возьмется за него, в профильном комитете пока затрудняются ответить.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Китай отреагировал на решение Киева в отношении Мотор Сичи3 ч. назад - 5586 13
Украина планирует перейти на «зеленую» энергию до 2050 года6 ч. назад - 316 11
Налог на жилье придется заплатить: что грозит неплательщикамВчера, 20:01 - 13598 9
США с 2014 года предоставили Украине помощи на $4,5 миллиардаВчера, 21:30 - 303 9
Что делать, если установили бойлер, а платежки за горячую воду продолжают приходить - советы КиевводоканалаВчера, 16:06 - 2215 5
Налог на жилье придется заплатить: что грозит неплательщикамВчера, 20:01 - 13598 9
Китай отреагировал на решение Киева в отношении Мотор Сичи3 ч. назад - 5586 13
Банки увеличили вдвое выдачу ипотечных кредитов: где берут больше всего (инфографика)Вчера, 17:02 - 2420 2
Что делать, если установили бойлер, а платежки за горячую воду продолжают приходить - советы КиевводоканалаВчера, 16:06 - 2215 5
МВФ назвал ключевое условие предоставления транша Украине5 ч. назад - 1752
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником3 ч. назад - 48
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1097 1
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 1697
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 3123 1
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 2663 14