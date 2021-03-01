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Что делать, если установили бойлер, а платежки за горячую воду продолжают приходить - советы Киевводоканала

Что делать, если установили бойлер, а платежки за горячую воду продолжают приходить - советы Киевводоканала

Горячая вода обходится киевлянам в немалую копеечку, поэтому большинство предпочитают устанавливать электрические бойлеры. Тем не менее, платежки за горячую воду все равно продолжают присылать. Как быть в такой ситуации?

«Конечно, вы не должны платить за услугу, которой не пользуетесь, но в Киевводоканале нет сведений о том, что вы отказались от централизованного горячего водоснабжения. Если вы прекратили передавать нам показатели счетчика горячей воды, мы вынуждены начислять вам платеж за горячее водоотведение по средним показателям», — объясняют в Киевводоканале.

Также в ведомстве отмечают, если вы установили бойлер и больше не хотите платить за горячую воду и водоотвод, есть два варианта:

  • продолжить передавать показатели счетчиков горячей воды;
  • заказать у исполнителя услуги (Киевтеплоэнерго) опломбирование запорной арматуры горячего водоснабжения.

«Просто передавайте нам ежемесячно показатели, которые не изменились с прошлого периода, так мы поймем, что вы не пользуетесь горячей водой, и платеж не будет начисляться. Но не забывайте о том, что ваши счетчики должны все равно быть вовремя поверены, даже если вы ими не пользовались и передавали нулевые показатели. Если вы пропустите срок поверки, счетчик будет снят с учета, и средства за горячее водоотведение снова будут начисляться», — объясняют в Киевводоканале.

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Если вы уверены, что больше не хотите пользоваться централизованным горячим водоснабжением, а будете использовать только бойлер, вы можете заказать у исполнителя услуги (Киевтеплоэнерго) опломбирование запорной арматуры горячего водоснабжения. Копию акта об опломбировании вентиля необходимо предоставить в Киевводоканал, тогда мы больше не будем проводить вам начисления за отвод горячей воды.

«Если вы вовремя не передавали показатели и не опломбировали вентиль, и у вас успел образоваться долг за горячее водоотведение, обращайтесь к нам для проведения перерасчета», — добавляют в организации.

Необходимо будет предоставить следующие документы:

  • акт установки бойлера, составленный исполнителем услуги по поставке горячей воды с указанием показаний счетчика горячей воды;
  • копию уведомления на оплату с указанием показаний средства учета горячей воды, за которые произведена оплата.

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По материалам Вечірній Київ
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