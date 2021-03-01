0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 36 0

Минэкономики зафиксировало снижение ВВП в январе

Минэкономики зафиксировало снижение ВВП в январе

В январе текущего года, когда в Украине более чем на две недели был введен жесткий карантин, ВВП сократился на 2,6−2,8%.

Соответствующие данные указаны в отчете Министерства экономики, обнародованном в среду, 10 марта, на сайте ведомства.

В документе говорится, что локдаун с 8 по 24 января вызвал некоторое сокращение производственной активности большинства субъектов экономической деятельности и, согласно исследованию НБУ, усилил пессимистические настроения бизнеса.

«В январе 2021 года уменьшение сводного индекса производства составило 4,0% (падение на 2,5% в январе 2020 года)», — указано в отчете.

Так, согласно данным, в начале 2021 года больше всего сократилась деятельность в секторах промышленного производства (-4%), строительства (-12,9%) и сельского хозяйства (-5,7%).

При этом розничный сегмент рынка оставался единственным видом, который демонстрировал рост.

По итогам января на первый квартал 2021 года Минэкономики прогнозирует сохранение негативной динамики ВВП, однако ожидает «значительно лучших результатов по итогам I квартала по сравнению с существенным падением во II квартале 2020 года».

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минэкономразвития
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.